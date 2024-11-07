Мнение: Прикипание к рабочему месту, россияне не боятся потерять работу и невыгодные непрестижные профессии

1. Как вы знаете, сейчас в России жестокий дефицит кадров. Казалось бы, найти работу с более привлекательной зарплатой очень просто — люди нужны везде. Однако россияне в среднем не так уж часто меняют своё рабочее место. Инженер на даче в комментариях на Дзене указывает, что у людей может быть много причин, по которым они привязаны к своей работе, даже когда платят за неё несколько меньше, чем в других местах (ссылка):



Вы не поверите, но процентов 80 наемных работников, хоть и имеют паспорта, – в отличии от колхозников из 1930-х годов, – тем не менее работают за «палочки трудодней» и никакого заявления об увольнении на стол не положат, о чём работодатель прекрасно знает и чем пользуется.

А почему не будет такого заявления? Да просто потому, что человек привыкает к своему месту и это место в свою очередь формирует человека, делая его абсолютно негибким. Откуда кстати и появляются фотографии расчётных листков, как например, медсестра с 40-летним стажем получает условно 10’000 рублей. Чисто теоретически ничего ей не мешает уволиться из муниципальной поликлиники и пойти в частную, где зарплата втрое выше. Но… Во-первых, а возьмут ли её туда? [спойлер: скорее всего – нет, так как её профессиональные качества будут низкими]. Во-вторых, готова ли она сама работать по-новому, то есть действительно работать, а не гонять чаи в служебном помещении? [спойлер: скорее всего – нет]. В-третьих, готова ли она ездить на работу в другой район города, а не ходить пешком 300 метров? [спойлер: скорее всего – нет]. В-четвертых, а готова ли она влиться в коллектив совершенно других людей с другим менталитетом? [спойлер: скорее всего – нет]. Ну в-пятых, самое главное, готова ли она к тому, чтобы её заработок напрямую зависел от оценок её труда врачами и пациентами? А тут без спойлеров – вот именно к этому она совершенно не готова.

Добавлю кое-что от себя. Во-первых, большая часть людей нерациональна, поэтому некоторые сотрудники работают за слишком маленькую зарплату, тогда как другие, наоборот, получают слишком много. Во-вторых, зарплат в 10 тысяч рублей в месяц сейчас нет — только в виде особых случаев, когда либо работать надо меньше 8 часов в день, либо оплата вместо денег идёт чем-то другим. Когда мы видим в квитке 10 тысяч, обычно речь идёт о неправильном прочтении документа. К примеру, эти 10 тысяч могут быть всего лишь одной из многочисленных выплат, а всего за год у сотрудника получается 500 тысяч, то есть примерно 40 тысяч в месяц.

В-третьих, для многих людей деньги вообще не главное. К примеру, подросткам вообще ничего не платят за то, что они тусуются в парадных или торговых центрах. Они делают это абсолютно бесплатно. Если аналогичная дружная тусовка формируется в рабочем коллективе, а материальные потребности сотрудника закрываются из других источников, он вполне может ходить на работу ради компании, чтобы не сидеть дома, листая мемы, а приятно проводить время с коллегами.

2. Россияне, кстати, отлично понимают, что происходит на рынке труда. Согласно опросам, почти половина трудящихся считает, что найти новую работу им будет легко, при этому нынешнюю работу подавляющее большинство потерять не боится (ссылка):



За последние два с половиной года доля боящихся потерять работу россиян сократилась на 6 процентных пункта (п.п.) — с 16 до 10 процентов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую записку ведущего научного сотрудника центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Виктора Ляшка.

Исследование проводилось в сентябре при помощи телефонного опроса граждан по темам занятости и безработицы. По его итогам выяснилось, что доля тех, кто оценивает риски потери основного места труда «низкими» или «очень низким», за отчетный период увеличилась на те же 6 п.п. — с 78 до 84 процентов.

На этом фоне Ляшок пришел к выводу, что к настоящему времени на российском рынке труда завершился переход от «рынка работодателя» к «рынку соискателя». Теперь, подчеркивает аналитик, почти половина (47 процентов) граждан считают, что найти новую работу в случае потери основного места труда будет «легко». Столько же респондентов полагают, что у них могут возникнуть определенные трудности при поиске новой работы.

Так, разумеется, будет не всегда. Уже в 2025 году рынок труда могут всерьёз перекроить три фактора — завершение горячей фазы СВО, замена части удалёнщиков на нейросети и массовое внедрение беспилотных автомобилей. Не факт, что хоть одно из ожидаемых событий произойдёт именно в 2025, однако я буду несколько удивлён, если к 2030 году не станут реальностью все три. При этом каждый из пунктов — это миллионы добавленных в гражданскую экономику рабочих рук, то есть резкое снижение дефицита кадров на рынке труда.

3. Как известно, престижные профессии — скрипач, тиктокер, спортсмен — крайне скудно оплачиваются. Многие делают из этого факта «хитрый» вывод: надо прицельно идти в профессии непрестижные, так как там доплачивают за непрестижность. Надо заниматься, к примеру, уборкой или откачкой нечистот из септиков.



Отчасти это верно: водитель ассенизатора обычно получает существенно больше, чем водитель, доставляющий клиентам небольшие чистые коробки. Однако в целом «лайфхак» не работает. Цитирую из моей статьи в «Школе Капитализма» (ссылка):

…бывают места одновременно и непрестижные и… низкооплачиваемые. Вот, допустим, типичная вакансия — уборка туалетов, душевых, раздевалок и всякого прочего в бассейне, полный рабочий день, 35 тысяч рублей…



Почему люди устраиваются убирать туалеты в бассейн за 35 тысяч рублей, отдельная интересная тема для разговора. Сейчас важно, что баланса на рынке труда нет и, следовательно, формула «чем ниже престиж, тем выше доход» не работает. Если отставить в сторону явно сомнительные с точки зрения закона и морали пути — такие как карьера профессионального нищего, например — значимого выигрыша отрицательный престиж не даёт.



Следовательно, фактор престижа стоит просто переставить пониже, рассматривая его как второстепенный. Из двух мест работы (или областей приложения сил для самозанятого) следует выбрать то, где больше денег и перспектив. Будет ли оно при этом престижным с точки зрения кумушек на скамейке перед подъездом, не так важно.



У профессий с отрицательным престижем есть и ещё одна проблема. У всех нас есть предел прочности, при выходе за который наступают неприятные последствия.



Возьмём, к примеру, модную сейчас у молодёжи Яндекс.Смену…