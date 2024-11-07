 

Российские туристы получили полную компенсацию за возвратные билеты после застрявшего круизного лайнера в Японии

07.11.2024, 19:35, Разное
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Из-за поломки лайнера Spectrum of the Seas российские туристы оказались в японском порту. Туристическое агентство Cruclab выплатит возмещение за понесенные траты на билеты.

Не удалось договориться о высадке россиян для возвращения через Токио в Шанхай, и туристы не успели бы на вылет в Россию по купленным билетам.

Cruclab также возьмет на себя расходы на гостиницу для туристов в Шанхае на срок до двух дней. Сейчас они обеспечены питанием, проживанием и программой круиза.

Ожидается, что российские туристы прибудут в Шанхай 11 ноября. Власти РФ и Японии решают возможность безвизового транзита для туристов со Spectrum of the Seas.


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