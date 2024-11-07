 

Quke представил рейтинг лучших бюджетных смартфонов до 10 тысяч рублей

07.11.2024, 17:55, Разное
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Популярный техноблогер Quke сделал подборку бюджетных смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей, доступных в России. Лидером в списке становится Samsung Galaxy A05s с процессором Snapdragon 680 и камерой с улучшенными параметрами. Также он оснащен емким аккумулятором на 5000 мАч.

Следующими в рейтинге идут Redmi 12, Redmi 13C и Poco C65. Они объединяются чипсетом MediaTek Helio G85 и практически идентичными характеристиками. Третье место занимает Realme Note 50, но эксперт советует обратить внимание на версию с 4 ГБ оперативной памяти.

Также есть Realme C61, который схож по параметрам с Note 50, но имеет больше оперативной памяти и лучший дисплей с превосходным корпусом. В топ также вошли Tecno Spark Go 1 с чипом Unisoc T615 и Infinix Smart 8 с процессором T606 и схожими характеристиками. Однако Tecno предлагает более плавный экран с частотой обновления 120 Гц вместо 90 Гц у Infinix и более быструю зарядку на 15 Вт против 10 Вт.


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