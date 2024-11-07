Мнение: Письмо: “На все это было ноль реакции”

В предпоследнем письме мы видели как мужчина писал о своих чувствах девушке, с которой у него было просто общение, без намека на романтику.

Это шаг мимо КП, потому что сначала необходимо хоть какое-то сближение, в том числе физическое – хотя бы на уровне взаимных поцелуев, и только потом – шаг с признанием в любви. Если вы опережаете события, это не просто паровоз, это слив, потому что вы признаетесь в любви чужому человеку, с которым у вас нет пока реальной близости. Можно делать шаги быстро, быстро получая ответные, динамика может быть очень стремительной, но шаги в любом случае должны быть взаимными и нельзя прыгать через ступени. Кто объяснит, почему это важно?

В письме ниже – обратный пример. Тут формат общения уже близкий, с физическими объятиями, но мужчина не получает желаемой реакции и считает, что у него нет КП ни на новые шаги, ни на признания в симпатии. Но критерий КП для шагов к физической близости – другой.

Давайте вместе разберемся, какой.

dallas303

Здравствуйте уважаемая Эволюция!

Благодарю за разбор моего первого письма.

https://evo-lutio.livejournal.com/1695489.html

Не так давно в блоге поднималась тема дружбы между мужчиной и женщиной и френдзоны, моя история свелась куда-то сюда.

С Л. у нас было примерно шесть встреч за три – четыре недели интенсивного общения, с ежедневной перепиской, реже разговорами по телефону, поскольку она не любит.

Потом недели две мы, договаривались о встрече, которая откладывалась из за отсутствия времени у Л. Она писала диплом, и хоть действительно, писала его даже ночами, порой – это уже было на спаде ее интереса, в сравнении с началом отношений.

Когда, в очередной раз, у нее не получилось – я написал: Если будет желание встретится – тогда ты предлагай. Она ответила реакцией с пальцем вверх и переписка не возобновлялась три дня.

Я решил, что так я отрежу себе путь к тому, что бы предлагать ей встречи, и возможно, она проявит инициативу.

Оказалось я недооценил степень своей вовлечённости и три дня мне показались вечностью.

Я понимал, что мне нужно уменьшить свой минус, но мне не хотелось терять даже такое общение.

(Мало данных, но, скорее всего у него был пропуск хода, поэтому его так ломало, и СЗ ее росла. Какого хода, как думаете?)

Я отправил ей видео неординарного события в нашем городе, и под этим предлогом возобновил переписку. У меня развеялись сомнения в моей СЗ для Л после этого. Я смирился с тем, что либо у меня были очень маленькие шансы изначально, либо что я плохо рефлексируя свою СЗ стремился к сокращению дистанции очень активно и гораздо быстрее и ближе, чем хотела Л.

Понимаю, что избытком активности СЗ не поднять, для человека у которого недостаточно интереса. А что делать в таком случае? Руководствоваться формулой 2М=Ж и если нет шага к сближению, со стороны девушки, тогда просто ждать?

(Ждать, но последний шаг должен быть достаточным. А “если будет желание встретиться, сама предлагай” – так себе шаг. Что не так?)

Следующие две недели, до середины сентября, мы переписывались с половинной интенсивностью, от того что было раньше. Я предложил ей встречу – она ответила, что у нее два события в этот день и может получится между ними, но не точно.

На следующий день, когда она спросила, что я хотел делать? Я ответил, что уже есть планы на завтра и давай запланируем что-то на следующую пустую страницу в твоем ежедневнике.

Она ничего на это не ответила. Я не стал больше ничего писать.

Через месяц, в середине октября, она написала:

Л: Извини, я была очень занята написанием своей диссертации. Надеюсь у тебя все прекрасно.

Хаха, ну думаю теперь у меня есть некоторые свободные страницы в ежедневнике.

Я: Привет, могу тебя поздравить с получением мастерской степени?

Л: Еще экзамены в декабре, но хотя бы диссертация написана.

Я: Поздравляю Как тебе нравиться твоя осень?

В ответ она записала аудио, рассказав, что любит осень и все сезоны, но пока не было возможности ей насладиться, и спросила как у меня, и поехал ли я в поездку, которую планировал.

Возобновилась степенная переписка. Через дней пять я пригласил ее в короткую поездку в окрестностях, она сказала, что с удовольствием бы, но завтра летит в другой город на несколько дней.

В поездке присылает фото, переписываемся, вот часть диалога:

Я: Тебе нравятся их сладости?

Л: Мене нравится еда, но не сладости, а тебе?

Я: Как ты должно быть заметила, я не против сладких вещей😆

Л: Я знаю тебе нравилась я 😝

Я: Только потому что у тебя сладкая попка😆 Окей, «только» здесь лишнее слово

Л: Я надеюсь! Но я согласна🍑

Я: Что еще тебе в себе нравиться?

Л: Моя грудь 😅😅

Я: Я уверен и остальное тоже

Было поздно и ответ она прислала уже утром, переписка вернулась в дружеское русло.

(Что он называет “дружеское русло” и почему, как думаете?)

На следующий день часть переписки:

Л: Так что, что ты мне расскажешь? 🙂

Я: Почему ты не предложила поездку мне?

Л: Стоило мне?

Я: Если есть желание

Л: Хаха я не знала, что у тебя есть желание.

Я: Можешь иметь меня ввиду

Л: Я буду Хаха

Я: Стоит ли тебя иметь ввиду тоже?

(Главная ошибка автора в диалогах: он очень боится показать свое желание, поэтому выбирает слова “можешь иметь в виду” вместо “имей меня в виду” или лучше “я бы очень хотел”. Вот такие онегины как автор всегда выражаются “был бы не против встретиться” или “если предложишь, соглашусь” или “не возражаю против встречи” и это похоже на троллинг девушек, хотя онегины искренне считают, что они делают полноценный шаг, а не снисходительно оказывают милость. Не надо делать лишних шагов, но шаги должны быть полноценными с формулировкой инициативы, желания, удовольствия, а не просто разрешаюшие сделать ответный шаг)

Л: Я как раз это хотела сказать.😅 Кстати почему ты не пригласил меня в свою поездку ?

Я: Я с радостью тебя приглашу Приглашаю официально 🙂

Л: Хахаха нет нет, это так не работает. Ты не можешь меня пригласить после того как я тебе сказала😘

Я попробовал развить эту тему, но похоже получились щипцы небольшие.

Она вернулась, я предложил ей встретится и мы договорились через несколько дней.

За день до этого, она позвонила и спросила не планирую ли я сегодня быть на одном спортивном событии, поскольку я занимаюсь этим спортом. Я сказал, что видел много сообщений в комьюнити, но так и не проверил и о событии не знаю, но у меня с другом рядом игра будет. Предложила увидеться коротко, если будет возможность. Я не видел ее сообщение пока играл и она, неожиданно, появилась со своим другом. Мы все перезнакомились и недолго пообщались. Друга этого она уже раньше упоминала. Он преподает в зале в их университете, и что она ходит в зал, потому что там преподает ее друг. Насколько я понял, она любит дружить с парнями. Он вполне может ей нравится, как и она ему, хоть из ее рассказов и контекста не видно, что бы у них что-то было.

(Можно не лезть в голову, и если вам представляют человека как друга, надо так и относиться к нему. В начале ваших отношений не имеет никакого значения, что кроме дружбы связывает вашего партнера с его друзьями. Подозрительность, ревность, даже настороженность будут сливом, пока близких отношений у вас нет. Понятно почему?)

На следующий день мы встретились, провели около двух часов вместе, поскольку прилетел ее отец и она хочет провести время с ним, сказала, что в следующий раз можно будет встретится на дольше.



При встрече, она позитивно отметила мой стиль. Сезон изменился и летний кежуал я сменил на ну чуть более интересный кежуал.

(Не важно, стал ли его кежуал интересней, важно, что она сделала комплимент. Шар в начале общения – это шаг. В том смысле, что если вам делают комплимент, особенно не формальный, вы имеете КП на предложение или на другой шаг)

Общение было обоюдно интересным, насколько могу судить, но теперь это практически дружеский формат.

Я только в один момент позволил себе гладить/массажировать ее шею. Она была сфокусирована в тот момент, и хоть отсутствие реакции, было уместно в контексте – это та же реакция, а точнее ее отсутствие, как и было раньше.

(Ошибка – делать массаж, как будто они – супружеская пара. Прикосновения должны быть менее утилитарными, чтобы было понятно, что вы дотрагиваетесь для своего удовольствия. Почему массаж без запроса – мимо границ?)

В наши прежние встречи я гладил ее по волосам, шее, попе под платьем, когда были одни, лежали в обнимку. Целовал в затылок, шею и ушко и на все это было ноль реакции.

Ни позитивной ни негативной.

Один раз когда я гладил ее попку, она сказала толи утвердительно, толи вопросительно: Тебе нравится моя попа?

(Будем надеяться, что автор не пустился в анализ попы и тем более в ее критику. Как мы видим, девушка не отказывается от сближения и не останавливает автора, однако ему хочется ее решительных шагов навстречу, поэтому он пропускает свои ходы. Какие ходы он пропускает?)

Когда на улице я взял ее за руку, она перебросила ее себе через шею, и хоть идти так было неудобно, несмотря на то, что я гораздо выше ее, но очень приятно, поскольку мне тогда это казалось демонстрацией того, что мы пара.

Как будто бы для такой реакции должен быть другой контекст. Если бы я например был sugar daddy или полезный человек, то она могла бы не противится моим ласкам и при этом не пускать дальше.

Но у нас контекст абсолютно добровольный и если она не хочет со мной ничего кроме дружбы, то что ей мешает не давать волю моим рукам?

(Автор применяет апагогическое косвенное доказательство. Но пока он будет доказывать тезис через опровержение антитезы, он утратит КП на физическое сближение. Как понять, находясь в ситуации, что такое КП есть?)

С возобновлением общения мое внимание снова потекло в ее сторону, я конечно, уже далеко не так оптимистичен, как раньше, но начал питать надежду, что может быть, что-нибудь может получится.

Вот только как теперь общаться с ней? Сейчас формат больше дружеский и я практически уверен, что если я возобновлю притязания на свидания, цветы и физическую близость, то получу в ответ дистанцию.

(Это не исключено. Но это совершенно не важно, если у вас есть КП для шагов. Почему не важно?)

Если бы она, например, была занята и у меня было бы ноль шансов, я бы был рад дружбе, она мне нравится как человек. Но в данный момент, я хочу, что бы она была моей девушкой.

Как стоит поступить? Общаться по-приятельски в меру ее интереса и принять факт, что это может ни во что не перерасти, или все же подчеркнуть, что я вижу в ней прежде всего девушку?

(Нет, подчеркивать заявлениями ничего не нужно. Тем более в такой форме, “вижу прежде всего”, это претензия. Чтобы из дружеского формата перейти в романтический существует флирт. Флирт – это неформальные комплименты, шутки с легким эротическим подтекстом, полудружеские поцелуи, прикосновения и объятия, нежные взгляды, символические угощения в кафе, выражение радости от общения. Если нет явного отказа от флирта и особенно если есть выражение удовольствия, флирт может переходить в романтический формат, потому что у женщин есть гендерная фора в виде 2М=Ж, и их согласие считается за ответный шаг на начальном этапе романтики. Что закрывает КП для флирта, как думаете?)

Но если она прямо скажет, что это не взаимно – прийдется прекратить общение вероятно.

Так же, я не знаю, стоит ли мне поднимать тему ее «друзей-парней» и какие разговоры про отношения/секс могут быть с кассу, а какие мимо?

В последнюю встречу был такой момент:

Я собираюсь посетить страну, язык которой она знает.

Она говорит: я должна тебя научить каким-то полезным фразам и приводит примеры. Спрашивает меня: какую фразу я хочу узнать – я отвечаю: «Я хочу заняться с тобой любовью»

Она дает мне пару примеров и потом говорит:

Л: Все ясно с твоими приоритетами.

Я: Ты действительно думаешь что у меня такие приоритеты?

Л: Не знаю, а какие?

Я: Меня такой секс не особо прельщает

Л: Чего, разве ты не можешь наслаждаться сексом без чувств?

Я: Могу и раньше как-то проще к этому относился, а теперь мне более важно, что бы девушка мне нравилась и что бы я нравился ей.

А ты можешь наслаждаться без чувств?

Л: Да, но это ни к чему хорошему не приводит. У меня был опыт.

Далее она туманно выразилась насчет друга и, как я понял, у нее был секс с другом, которому она нравилась, а она не хотела ничего серьезного и это создало проблему.

Мне вообще кажется, с ее слов, что в данный период жизни она не хочет ничего серьезного.

Возможно, я в том числе, тем ее и отпугиваю, что вначале сболтнул, что хочу семью.

(Нет, женщин это не пугает. Это иногда пугает гиперответственных мужчин, которые чувствуют вину за ожидания девушек и их “совращение”)

А еще недавно познакомился с красивой девушкой и она выглядит вполне заинтересованно. Я перенес наше свидание и она, похоже, расстроилась.

Я рад возможности отвлечься от Л. но Л. я знаю и хочу, а это пока новая девушка.

(Лучше с новой девушкой тоже встретиться. Нет КП пока отказываться от встреч ради Л. Сможете объяснить, что это значит и чем чревато?)

Буду благодарен за разбор этого письма. Предыдущий, побудил меня перечитать Ваши статьи, и о Боже, сколько же в них пользы, когда читаешь не отвлеченно, а с намерением применить.