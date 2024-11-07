«Для подтверждения беспристрастности» – журналисты BBC съездили в гости к политбюро ХАМАС

Порядка 20 сотрудников BBC по приглашению палестинского общественного движения ХАМАС посетили подземный офис организации и обсудили с арабскими политиками будущее региона.

Как утверждается в пресс-релизе инициативной группы, поездка была совершена «для подтверждения беспристрастности редакционной политики и приверженности строгим журналистским стандартам при освещении национально-освободительной священной войны народа Палестины против израильского агрессора».

Гостям из Великобритании показали музей интифады и даже дали пострелять из некоторых экспонатов, а затем продемонстрировали им оружейную мастерскую, куда обычно не пускают иностранцев.

– В мирной жизни я работал учёным, делал всякие научные вещи, а в свободное время занимался ландшафтным дизайном. Я ненавижу оружие, – признаётся 39-летний оружейник ХАМАС, который во время визита журналистов чинил заклинивший АК-74. – Но для нашего народа это не просто оружие, это средство выживания. Это автомат жизни.

Аналогичные позиции высказали и другие специалисты, мастерившие неподалёку бомбы жизни и пояса жизни.

В конце визита журналистам вручили список первоочередных гуманитарных потребностей – жителям региона остро требуются консервированные овощи, мыло, рации, шампуни, детское питание, крупы и каши, кевларовые пластины, коллиматорные прицелы, детские гигиенические наборы и многое другое.

—