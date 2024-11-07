 

Богатейшие люди планеты за 90 минут загрязняют атмосферу больше, чем обычный человек за всю жизнь

07.11.2024, 16:50, Разное
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В то время, как во всем мире объявлена борьба за сокращение выбросов СО2, богатейшие представители человечества (к примеру, Илон Маск и Джеф Безос), вовсе не собираются отказываться от привычных благ — частных самолетов и яхт. Согласно недавнего исследования, за полтора часа их эксплуатации в атмосферу выбрасывается столько СО2, сколько обычный человек выдыхает за всю жизнь.

А в докладе британской НПО Oxfam в открытую говориться о том, что инвестиции 50 богатейших людей мира в свою «транспортную инфраструктуру» ускоряют климатический кризис. К примеру, 23 из них за год совершают в среднем 184 полета на личных самолетах, затрачивая на это 425 часов и выбрасывая при этом в атмосферу около 2074 т СО2. Это примерно столько же, сколько обычный человек выбросит за 300 лет — или за 2000 лет, если он проживает в одной из беднейших стран мира.

Однако вред, причиняемый яхтами богачей окружающей среде, значительно превосходит «самолетный». По подсчетам Oxfam, ежегодно 23 яхты 18 миллиардеров выбрасывают 5672 т СО2 — это в три раза больше, чем их суперджеты.

Но и это мелочи по сравнению с тем вредом окружающей среде, который наносят инвестиции в «выбросоемкие» отрасли — нефтедобычу, горнодобывающую промышленность и судостроение. Причиняемый ими вред измеряется в 2,6 млн. т СО2 в год, что в 340 раз больше, чем от самолетов и яхт вместе взятых. Чтобы столько «надышать» простому смертному потребовалось бы 400 000 лет.

В обозримом будущем — а это примерно в ближайшие 100 лет — от причиненного выбросами 1 % богатейших людей вреда могут умереть до 1,5 млрд. человек.

Источник &#8212 Oxfam


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