Снижение цены на iPhone 16 Plus в России на распродаже «11.11»

В преддверии распродажи «11.11» в российских магазинах стартовали снижения цен на технику. Значительно подешевел новейший iPhone 16 Plus — его стоимость рухнула почти на 40 тысяч рублей.

iPhone 16 Plus — самый габаритный смартфон начального уровня от Apple с двойной камерой. При его дебюте в РФ ценник составлял 134 тысячи рублей, но в сезон распродаж произошел существенный спад цен, и теперь его можно приобрести за 98 тысяч рублей. Таким образом, новинка подешевела в среднем на 36 тысяч рублей.

Apple представила iPhone 16 Plus в сентябре 2024 года. Устройство оснащено 6,7-дюймовым OLED-экраном с частотой 60 Гц и функциональным вырезом Dynamic Island. Производительность обеспечивает чип Apple A18, превосходящий своего предшественника на 40% по мощности. Новинкой является кнопка действия, ранее эксклюзив для моделей с приставкой Pro, а также отдельная кнопка для управления камерой.

Смартфон обрел обновленный дизайн, и главным внешним отличием iPhone 16 и 16 Plus стало вертикальное расположение основных камер. Ранее появлялась информация, что новый флагман Samsung будет разочаровывающе бедным на оперативную память. Каковы же твои мысли?