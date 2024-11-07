Летающий автомобиль Switchblade готовится к серийному производству

Представители компании Samson Sky из Орегона сообщили о начале тестирования новой модели летающего автомобиля Switchblade. Год назад он совершил свой первый полет, после чего в конструкцию были внесены принципиальные изменения. Основная задача – адаптировать транспортное средство к реальным условиям эксплуатации.

Новые тесты, наземные и воздушные, займут порядка 18 месяцев. Создатели Switchblade хотят убедиться в его безопасности и экономичности перед запуском серийного производства. Эта техника интересна своей универсальностью – она летает там, где это выгодно, и ездит там, где это экономично. Для взлета и посадки желательно использовать подготовленные ВПП, но это можно делать и на обычном шоссе.

Для полета Switchblade нужно разложить крылья и хвостовую систему стабилизации — это занимает около трех минут. Автомобиль разгоняется до 200 км/ч и взлетает, в полете он может развивать скорость 250 км/ч. Дальность полета при полной заправке 125-литрового бака 91-октановым бензином достигает 800 км. Максимальная высота полета, по расчетам, может достигать 4 км, но на практике Switchblade будет летать низко, просто огибая элементы рельефа, чтобы сократить путь.

Стоимость летающего автомобиля составляет $170 тыс. Сообщается, что разработчики уже накопили портфель из 2300 заказов из 57 стран.

Источник — Samson Sky