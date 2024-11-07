Хронический тонзиллит грозит серьезными осложнениями
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Хронический тонзиллит грозит россиянам серьезными осложнениями, предупреждают медики. Недооценка боли в горле может привести к поражениям сердца, почек, легких, печени и опорно-двигательного аппарата.
Эта скрытая болезнь возникает из-за хронического воспаления миндалин. Симптомы — боль в горле, которая утихает при лечении, но возвращается после прекращения приема антибиотиков. Увеличенные миндалины затрудняют глотание, а лимфатические узлы на шее реагируют болезненностью при ощупывании.
Другие признаки тонзиллита включают периодическое повышение температуры, недомогание, пробки в миндалинах, неприятный запах изо рта и охриплость голоса. Интенсивность симптомов варьируется.
При подозрении на тонзиллит необходимо обратиться к врачу. Диагностика и лечение помогут предотвратить опасные последствия этой коварной болезни.
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