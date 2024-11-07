 

Мотоцикл Kawasaki Tinker Toy с 48 цилиндрами стал мировым рекордсменом

07.11.2024, 13:30, Разное
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Известный мастер создания кастомной мототехники Саймон Уайтлок сотворил настоящего монстра, чтобы поставить точку в безумной гонке за количеством цилиндров в одном мотоцикле. Его детище — 48-цилиндровый байк Tinker Toy — стал настоящей легендой. Конструктор начинал с простых сборок 2-тактных двигателей, но быстро перешел к серьезным проектам.

Все они строились на базе Kawasaki и были 2-тактными. Когда гонка за количеством цилиндров достигла апогея, Уайтлок решил стать ее победителем, начав работать над Tinker Toy – 48-цилиндровым монстром, который сейчас удостоен записи в Книге рекордов Гиннесса.

Мотор этого гиганта собран из 6 блоков и имеет по 8 цилиндров в каждом. Для запуска этого чудовища понадобился дополнительный 125-кубовый цилиндр, используемый в качестве стартера. Колосс оснащен коробкой передач от BMW, мощным автомобильным генератором переменного тока и уникальным блоком двигателя. Вес мотоцикла превышает 600 кг!

В 2023 году Tinker Toy был продан на аукционе Bonhams за 119 480 долларов. Мистер Уайтлок подчеркивает, что Tinker Toy создавался не для скорости и мощности. Его главная цель – именно стать рекордсменом. Несмотря на всю экстравагантность мотоцикла, Уайтлок действительно какое-то время ездил на нем.

Источник &#8212 Bonhams


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