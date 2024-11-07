«Моя полная фамилия – Гольдштейн-Готторпский» – новый глава Коми рассказал о своём родстве с Петром III

Новый глава республики Коми Ростислав Гольдштейн, ранее руководивший администрацией Еврейской автономной области, опроверг слухи о своём якобы еврейском происхождении.

По словам чиновника, его полная фамилия звучит как Гольдштейн-Готторпский – он прямой потомок брата Петра III по мужской линии.

Ранее род Ростислава Гольдштейн-Готторпского владел одноимённым герцогством на границе Дании и Германии. Чиновник возводит свою родословную к графу Фридриху Гольдштейну, родному брату Петра III, который переехал в Россию вместе с отцом, но после его свержения был сослан Екатериной II в Биробиджан. Там потомки императора основали сначала свечной заводик, потом – самоварную мануфактуру, и к середине XIX века уже были состоятельными промышленниками.

После революции Гольдштейны перешли на сторону победивших коммунистов, из-за чего прадед губернатора Коми носил негласное прозвище «красный герцог». Побочная ветвь Гольдштейнов рассматривается российскими монархистами как вероятными наследниками престола в случае восстановления самодержавия.

– Конечно, если в России вдруг восстановят монархию и созовут Земский собор, то он с высокой вероятностью может рассматривать Ростислава Эрнстовича как возможного кандидата на престол, – говорит доцент исторического факультета СПбГУ Аполлинарий Ягужинский. – При Петре III предки губернатора владели Суздалем и несколькими крупными сёлами под Санкт-Петербургом. Екатерина II отняла эти владения, но она не могла послать потомка герцога и брата императора просто в глушь, поэтому Биробиджанская волость её указом была дарована императрицей потомкам Гольдштейна-Готторпского на веки вечные. Как, кстати, и те земли, где сейчас находится Республика Коми.

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