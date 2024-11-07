 

Захарова высмеяла речь Харрис с телесуфлёра после проигрыша на выборах

07.11.2024, 11:15, Разное
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале выразила насмешку в отношении выступления Камалы Харрис, вице-президента США, после поражения на выборах. Захарова отметила, что Харрис использовала телесуфлёр даже для своей прощальной речи и прикрепила подтверждающие фотографии.

Выступая перед своими сторонниками, Харрис признала поражение от республиканца Дональда Трампа и пообещала мирную передачу власти. Она призвала своих сторонников не сдаваться и закатать рукава. Несмотря на неожидаемые результаты, Харрис выразила надежду, что «тёмные времена» не наступят, и призвала своих сторонников быть оптимистами и продолжать бороться за лучшее будущее.

Поражение Харрис вызвало реакцию как от Джо Байдена, так и от сторонников Демократической партии. Байден счёл, что Харрис была вынуждена столкнуться с «чрезвычайными обстоятельствами» во время предвыборной кампании, в то время как демократы обвинили Байдена в предоставлении ложной информации о его здоровье, что привело к его снятию с выборов и выдвижению Харрис за три месяца до окончания предвыборной гонки.

Ещё одним возможным фактором, повлиявшим на поражение Харрис, стало так называемое «проклятие рукопожатия» президента Украины Владимира Зеленского. После встреч с ним политическая карьера многих лидеров, в том числе бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона, экс-премьера Финляндии Санны Марин и самой Харрис, закончилась.


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