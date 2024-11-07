 

Стефания Маликова трогательно провела вечер с бабушкой

07.11.2024, 11:15, Разное
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Стефания Маликова, известная дочка певца Дмитрия Маликова, нарушила свое недавнее затворничество, появившись на публике в Москве. Выход в свет стал для Стеши знаменательным, так как она сопровождала свою 79-летнюю бабушку Людмилу Вьюнкову.

Наследница Маликова вместе с родственницей посетила футбольный матч в столице России. Стефания разместила фото в своём микроблоге, продемонстрировав, что они заняли места в ВИП-секторе стадиона.

В комментарии к снимку Стеша выразила свою искреннюю любовь к бабушке и подчеркнула её высокую ценность. Ранее девушка неоднократно высказывала тёплые слова и о своём дедушке.

Примечательно, что 24-летняя Стефания Маликова в прошлом делилась, что ощущает чрезмерную опеку со стороны своего отца.


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