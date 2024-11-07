Причина быстрого старения расскрыта

Исследование, проведенное международной командой ученых, раскрыло неожиданную связь между распространенным антителом иммуноглобулином G (IgG) и процессом старения.

С возрастом наш организм претерпевает множество изменений, некоторые из которых очевидны, другие же происходят на клеточном уровне. Ключевое антитело IgG, выполняющее защитную функцию в иммунной системе, может оказаться не таким безобидным, как считалось ранее. Как показали результаты исследования, избыток IgG может способствовать старению клеток и хроническому воспалению.

– Иммуноглобулин G накапливается в стареющих тканях как у самцов, так и у самок мышей, и аналогичное явление наблюдается в тканях человека. Это позволяет предположить, что аномальное повышение уровня иммуноглобулинов является эволюционно сохранённой особенностью старения, — утверждают авторы исследования.

В исследовательскую группу вошли ученые из Китайской академии наук, BGI Research, Столичного медицинского университета в Пекине и Института науки Altos Labs в Сан-Диего. Они изучили девять различных тканей самцов мышей на разных стадиях жизни, включая головной и спинной мозг, сердце, легкие, печень и другие.

В ходе исследования были выявлены так называемые чувствительные к старению участки (SSS), где наблюдаются нарушения в работе клеток и накопление IgG. Это накопление может запустить цепную реакцию, приводящую к клеточному старению, когда клетки теряют способность к делению и начинают выделять воспалительные вещества.

Исследователи также проанализировали образцы тканей человека, полученные после операций и у умерших людей. Результаты показали, что уровень IgG увеличивается с возрастом как у самцов, так и у самок мышей, а также в тканях человека.

– Мы заметили, что IgG может вызывать преждевременное старение макрофагов и микроглии, тем самым усугубляя старение тканей, — отмечают ученые.

Интересно, что снижение уровня IgG у мышей уменьшает последствия старения для многих тканей. Это открытие может привести к разработке новых методов лечения, направленных на контроль уровня IgG в организме. Один из возможных подходов включает уничтожение клеток, отвечающих за выработку этих антител, что может замедлить процесс старения.

– Открытие IgG в качестве биомаркера указывает на потенциальную цель для вмешательства. В будущем мы сможем снизить уровень IgG, связанный со старением и воспалением у людей, — комментирует соавтор исследования Гу Ин.

Полученные результаты, опубликованные в журнале Cell, также могут способствовать созданию инструмента для измерения уровня IgG и оценки биологического возраста. Более глубокое понимание процессов старения отдельных органов поможет людям принимать более осознанные решения в отношении своего здоровья.