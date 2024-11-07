Менявшаяся непогода в России вызвала ухудшение здоровья у населения с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Резкие температурные перепады, осадки и усиленный ветер в совокупности вызвали неблагоприятные симптомы. Доктор-терапевт Кондрахин Андрей заявил, что такие изменения погоды способствуют скачкам давления.

Помимо перепада давления, такие условия ухудшают состояние людей с хроническими заболеваниями, провоцируя обострения. Кондрахин также отметил, что повышенная влажность создает риск переохлаждения даже при плюсовой температуре. Это понижает иммунитет, влечет за собой уязвимость к вирусам и обостряет суставные боли.

Доктор подчеркнул значение защиты от потери тепла путем ношения головных уборов и перчаток. Также он рекомендовал достаточное количество отдыха, избегание переработок и соблюдение режима сна (не менее 8-9 часов в сутки). Для поддержания организма врач советует ограждать его от переохлаждения, стресса и недосыпа.

Ранее порталом MedikForum.ru были опубликованы характеристики резких скачков давления, связанных с нестабильной погодой.