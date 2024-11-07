Мнение: Солонин дает свидетельские показания

Это его собственные слова из этого ролика. Марк Солонин, которого с таким ожесточением Роскомнадзор старается блокировать на Ютубе, выдает инфу непосредственно из Киева, в котором он, судя по всему, живет в последнее время. По его оценкам, Украине нынче осталось максимум, на его взгляд, 6 месяцев. Армия, мол, Украины, на глазах “стачивается” под давлением, и, по всей видимости, с какого-то момента ее постепенное “усыхание” перейдет в неконтролируемый обвал. Никаких внутренних резервов по оценке Солонина на Украине для поддержки своего военного сопротивления не имеется. Он вдумчивый военный аналитик, находится ВНУТРИ всего происходящего, думаю, нет оснований ему не доверять.

В общем, очень интересный ролик. Главная мысль Солонина – что Трамп, это последний шанс для Украины. Он выпустил этот ролик еще до начала американского Дня голосования, когда во всем русском ФБ и лично у В.В.Путина еще бродили нескрываемые надежды на их кумира, очаровашку Камалу из солнечной Индии. Солонин сделал правильную ставку, его надежда на победу Трампа сыграла. Посмотрим, насколько справедливы его выводы относительно последствий. Действительно ли украинский “план Победы” – это на самом деле победа Трампа? Смешно, если именно такой План Победы возил Зеленский показывать Байдену.