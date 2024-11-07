Трендовые разновидности стрижки боб на осень для женщин за 50: что выбрать под свои волосы и форму лица

Женщинам за 50 не нужно бояться экспериментировать с прическами. Это поможет найти тот вариант, который визуально омолодит и освежит образ. Одной из таких стрижек является боб. Он стал одним из осенних трендов и не утратит актуальности зимой. Мы приведем трендовые разновидности стрижки боб на осень и зиму для женщин 50+. Вы найдете варианты для разных типов волос и форм лица.

Стрижка боб: что это такое

Боб – это стрижка длиной примерно до подбородка. Она может быть чуть короче или длиннее. Она может быть дополнена челкой или слоями.

В сочетании с подходящим окрашиванием и текстурой боб создает омолаживающий эффект. Эта стрижка имеет много вариаций. Вы всегда можете подобрать тот вариант, который подходит к вашей форме лица.

Сердцевидное

Если у вас лицо в форме сердечка, то выбирайте боб средней длины. Линия среза волос должна располагаться на 2-3 см ниже уровня подбородка. Объем на макушке должен быть небольшим, чтобы не подчеркивать скулы и не расширять лоб.

Угловатое

Обладательницам угловатой формы лица с четким подбородком подойдет ступенчатый боб. Слои должны слегка ниспадать на лицо, чтобы смягчить углы. Для укладки следует использовать текстурирующий спрей или пену.

Круглое

Круглолицым дамам следует выбирать боб средней длины без лишнего объема. Им подойдет многоуровневая вьющаяся прическа до подбородка. Если у вас от природы прямые пряди, то локоны можно создать с помощью щипцов. Не стоит делать мелкие завитки, так они укрупняют лицо.

Овальное

Если у вас овальное лицо, то вам подойдет практически любая прическа. Вы можете выбрать ту версию боба, которая соответствует ваши личным предпочтениям.

Далее мы приведем несколько модных идей стрижки боб для женщин зрелого возраста.

Короткий сзади и длинный спереди

Вы не ошибетесь, если выберете многослойный боб с челкой, который отличается более короткими прядями сзади и длинными спереди. Он создает иллюзию густой и пышной шевелюры. Это прическа визуально омолаживает и красиво обрамляет лицо.

Такой вариант боба идеально подходит для квадратных лиц, так как придает им более мягкий вид и отвлекает от массивного подбородка.

А-силуэт

Боб А-силуэта отличается косой линией среза волос, спускающейся спереди до плеч. Эта стрижка подойдет женщинам, которые хотят обновить свой образ, но не готовы расставаться с привычной длиной волос.

Эта прическа не требует укладки. Она идеально подходит обладательницам прямых волос.

Пикси-боб со ступенями

Эта стрижка представляет собой комбинацию пикси и боба. Она сочетает в себе лучшие черты двух причесок. Она сохраняет форму пикси, но отличается прямой линией среза, характерной для боба. Чтобы сделать прическу еще более привлекательной, создайте прямой или асимметричный пробор и дополните стрижку окрашиванием в стиле балаяж.

Шегги-боб с рваными слоями

Сочетание боба с лохматой стрижкой шегги и рваными слоями подойдет практически любой женщине. Если у вас пышная шевелюра, то она будет выглядеть более легкой. Тонким волосам шегги-боб придаст дополнительный объем и текстуру.

Для женщин в очках

Многие женщины 50+ носят очки. Они часто затрудняются в выборе подходящей прически. Далее вы увидите несколько версий боба, который помогут создать привлекательный образ с очками.

Боб до плеч с длинной боковой челкой

Если вы носите очки, то попробуйте длинный боб до плеч с боковой челкой. Скомбинируйте его с окрашиванием в платиновый блонд. Этот яркий цвет волос смягчит черты лица и придаст им больше моложавости.

Боковая челка сделает волосы визуально пышнее. Также она поможет сбалансировать пропорции лица.

Короткие седые волосы

Если у вас прямые и тонкие волосы, попробуйте короткую версию боба. Эта стрижка идеально подходит женщинам с натуральной сединой, которые носят очки. Чтобы сделать поседевшие пряди сияющими, используйте шампунь с серебристыми пигментами и кондиционер.

Текстурированный боб с асимметричной челкой

Женщинам в очках подойдет текстурированный боб с асимметричной челкой. Чтобы создать привлекательный контраст, выберите белую оправу. Она привлечет внимание к вашим глазам.