 

Принца Гарри изощренно унизили в эфире американского телевидения

07.11.2024, 4:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

40-летний принц оказался в центре внимания в программе “Семейная вражда”, где ведущий Стив Харви предложил участникам назвать шесть самых известных фактов о герцоге. В последнем эпизоде шоу встретились две семьи — Эрнандес и Колли.

Первым фактом, который назвал Фабиан Эрнандес, было то, что Гарри женат на Меган Маркл. Это предположение оказалось самым популярным ответом среди 100 опрошенных. Следующим успешным ответом стала информация о том, что Гарри — принц, что также подтвердило его известность.

Однако не все ответы были удачными. Когда Роберт Эрнандес сказал, что надеется, что Гарри хорошо зарабатывает, это не попало в список. Аналогично, предположение о том, что он брат принца Уильяма, также оказалось неверным. К счастью, Кристина Эрнандес вспомнила о принцессе Диане, матери Гарри, что принесло семье важные очки.

Когда игра перешла к семье Колли, Дрейк назвал рыжие волосы принца, что оказалось третьим по популярности фактом. Победа была близка, но когда Стив Харви раскрыл оставшиеся ответы, зал взорвался смехом: один из ответов гласил “Гарри лысеет”. Это вызвало бурную реакцию зрителей и шутливые комментарии ведущего. Второй ответ был “красавчик”, что также добавило юмора в эпизод.

Зрители оценили этот момент, оставляя комментарии о том, как забавно было видеть принца в таком свете. Некоторые отметили, что отсутствие упоминания о принце Уильяме сделало ситуацию еще более комичной. После того как Гарри и Меган Маркл отказались от своих королевских полномочий и переехали в США в 2020 году, их жизнь стала предметом обсуждения и интереса для многих.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / На Фудзи со значительным опозданием выпал первый снег

07.11 / Камала Харрис признала свое поражение на выборах и призвала сторонников не отчаиваться

07.11 / Психолог объяснила непомерную тягу Бони к опасным развлечениям

07.11 / Вице-канцлер Германии заявил о развале правящей коалиции

06.11 / РФ продолжает террор против Украины – атаки дронов, корейцы на фронте. Видеокомментарий Шейтельмана

06.11 / Глава UNRWA – “Без нас дети Газы лишатся образования и скатятся к экстремизму”

06.11 / Камала Харрис не спешит признавать поражение на выборах

06.11 / Тест: угадай дикого зверя по его следам на снегу

06.11 / В десяти штатах США прошли референдумы о праве на аборт

06.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 987-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика