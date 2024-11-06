 

Acer представил на российском рынке новейший игровой монитор Predator X49X

06.11.2024, 22:00, Разное
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Acer выпустила флагманский монитор Predator X49X, предназначенный для профессиональных геймеров. Модель оборудована 49-дюймовым OLED-экраном с изогнутой формой, соотношением сторон 32:9 и разрешением 5120 × 1440 пикселей. Матрица отличается высокой яркостью до 1000 нит и точностью цветопередачи Delta E, отображая 1,07 миллиарда оттенков.

Среди ключевых характеристик монитора — частота обновления 240 Гц и время отклика 0,03 мс. В качестве средства защиты зрения предусмотрен комплекс технологий Acer VisionCare 2.0, подавляющий мерцание и синее излучение, а также снижающий блики.

Подставка ErgoStand из металла позволяет регулировать положение монитора: наклон в диапазоне от -5 до +20 градусов, поворот по оси до ±15 градусов и изменение высоты на 120 мм. Модель оснащена набором портов, среди которых: два DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB4 Type-C с поддержкой PowerDelivery на 90 Вт, два USB 3.2, USB-B с переключателем KVM 2/2, разъем для наушников и встроенные динамики по 5 Вт.

В российских магазинах игровой монитор Acer Predator X49X можно приобрести по цене от 200 990 рублей.


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