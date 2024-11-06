Мнение: Письмо: “Слабая черта – это внешность”

Бывает ли у нерыб плохой имидж?

Чаще всего нет, поскольку у человека с самоуважением и эмпатией имидж становится, как минимум, неплохим.

Но бывает всякое, имидж не только от настроек личности зависит, но и от здоровья.

Вот автор по уровню границ – близка к нерыбе, и проблемы в отношениях у нее связаны, в основном, из-за недостатков имиджа.

kyrjail

Добрый день, уважаемая Эволюция.

Пишу в надежде на разбор, запуталась в ситуации.

Мне 47 лет, у меня трое детей от разных мужчин, живу в Европе.

Год назад я разошлась с отцом моей младшей дочери(ей шесть лет), с которым мы были в отношениях 11 лет. Назову его П.

Когда мы с ним познакомились я была в довольно слабой позиции, иностранка, с двумя детьми, на содержании родителей и живущая в квартире родителей. Он мне показался мужчиной мечты – местный, с зарплатой и квартирой. Я вцепилась в него, он был ленив сопротивляться и постепенно у нас сложились отношения когда я прыгаю вокруг него.

Жить мы вместе не стали, с моими старшими детьми он общаться не хотел, деньгами не помогал. Однако мы много общались, появились общие интересы и в какой то момент стало даже неплохо.

Все изменилось после рождения дочери. Его начало бесить, что он получает мало моего внимания. Помогать мне он все также не собирался. А я за это время закончила университет, получила профессию врача (первое образование у меня из другой сферы), получила гражданство, вышла на работу когда дочке было восемь месяцев, стала зарабатывать.

Сейчас моя зарплата более чем в два раза выше, чем его, я купила квартиру в ипотеку. Расходы у меня конечно тоже выше – дети и ипотека сильно отражаются на бюджете. Я стала сильнее в экономическом плане, но плачу за это занятостью и усталостью.

(Трое детей, помощь почти отсутствует, однако автор очень многого добилась в чужой стране. Ее воля и способность опираться на себя внушают уважение. Собственно, те, кто думают, что границы нужно развивать, чтобы иметь успех в любовных отношениях, ошибаются. Любовные отношения – не главное. Хорошие границы позволяют использовать свои возможности для роста, потому что хорошие границы дают способность опираться на себя и не сливать энергию)

Мне надоело все время делать так как П. хочет, у меня появились друзья. Если уж у меня было свободное время, то я хотела его проводить так как мне нравится. П. это не устраивало. Он мне стал говорить, что разойдется со мной. Я боялась остаться одна, но с ним себя чувствовала очень плохо. Плакала в голос когда ехала с дочкой к нему, хотя формально он мне ничего плохого не делал. Все закончилось тем, что он мне изменил. Или вернее поставил меня в известность о том, что у него есть другая. Мне было ужасно обидно, но я решила воспользоваться этим как шансом.

Зарегистрировалась на Тиндере, стала встречаться с мужчинами. Пол года все встречи заканчивалась ничем. Те кто мне предлагал хоть какие то отношения, мне не нравились. А те кто нравился мне, не хотели отношений со мной. Моя самая слабая черта это внешность. У меня лишний вес, я никогда не пользуюсь декоративной косметикой, одежда у меня удобная -странная. Стиль подростка из подворотни на толстой тёте под 50.

В какой то момент я решила что начну искать серьезные отношения когда хотя бы немного похудею, а до этого времени буду просто встречаться и ходить по ресторанам или барам без ожидания отношений. И на первом же свидании после принятия такого решения я встречаю мужчину, который мне интересен и который хочет отношений со мной.

(Это, кстати, не простое совпадение. Она твердо решила заниматься имиджем и убрала из взгляда, из поведения, из речи, те небольшие щипцы, которые, вероятно, до этого носила с собой на свидания. До этого она была ближе к рыбе, а здесь стала ближе к нерыбы)

Назову его К.

К невысокий, полный но спортивный, бывший хоккеист. Совладелец ресторана, в который он меня пригласил на первое свидание. В начале это выглядело как сказка. На первом же свидании он на прощание меня поцеловал, хотел видеть ещё. Через неделю знакомства мы переспали и он демонстративно удалил Тиндер со словами, что ему больше незачем знакомиться, что он нашел то что искал. Познакомил меня с родителями, детьми, друзьями. Ни разу не тормознул развитие отношений, я не была вообще в ситуации “позвони мне, позвони”. Подарил x-box, помог моему старшему сыну в трудной ситуации. Мне было странно, что на меня свалилось такое счастье.

Правда потом стали выясняться проблемы. Хоть у него дом с бассейном, бизнес и спортивная машина, к него также серьезные материальные трудности и не нулевой риск что он потеряет все.

У него трое взрослых детей, старший его сын женат и его дети примерно ровесники моей дочери. Он сразу поддержал отношения его отца со мной. А вот младшие дочь и сын мне не особо рады. Хотя постепенно становятся чуть теплее. Выяснилось что не только П. не умеет наладить отношения с чужими детьми, но и я тоже.

С бывшей женой К. развёлся, как я поняла, лет пять назад. Как он мне рассказывал, понял что она его разлюбила и подал на развод. Его жена разводиться не хотела, старалась удержать брак. К. ей купил большую квартиру с условием что она уедет. Больше чем был должен при самом плохом раскладе в суде. Но и так она съехала только по настоянию своего адвоката. Уже после того как она уехала выяснилось, что она изменяла.

После развода К. провел вазектомию и не может иметь детей. Когда я это узнала мне показалось что земля ушла у меня из под ног. С одной стороны мне 47 и у меня уже есть трое детей. С другой я так надеялась что смогу ещё родить. С К. нет даже теоретического шанса.

Это открыло мне глаза на загадку почему он разошелся с девушкой, с которой встречался после развода. Она была без детей, на 20 лет его моложе, красивая. К. загадочно говорил, что у них были разные цели.

После этого удара К. мне сообщил, что рождество отмечает с младшими детьми и бывшей женой. Типа ради детей. Которым 25 и 19. Меня не отпускает ощущение что жена для него главная женщина в жизни, которой единственной он оставил роль матери своих детей. А я так, приятный досуг.

С сексом у нас тоже плохо. То К. плохо себя чувствует, то утром он никогда не может, то ещё что то. В половине раз у него не получается. Его жена была стройная красавица, которая в браке не работала и занималась своей внешностью. После нее была молодая и красивая минимально в силу возраста. Кажется дело в том что внешне я совсем не его тип. Я начала тренироваться три раза в неделю, но изменить одежду или питание пока не в состоянии.

(Очень важно заниматься имиджем для себя, от любви к себе, от желания сделать себя красивей. Надо убрать фокус с недостатка секса, даже если это работает как мотиватор. Чем вреден такой мотиватор, понятно?)

После расхода я не переставала общаться с П. Из-за дочки. В настоящее время его цель меня вернуть любой ценой. Если бы он так как сейчас вел себя раньше, то мы бы не разошлись. В начале я старалась свести с ним общение на минимум и держать дистанцию, он психовал и грозился отобрать у меня дочь. Особенно когда узнал что у меня есть другой. Но на фоне проблем с К. я стала больше и милее общаться с П. От дочери я знаю секрет, что П. купил кольцо и собирается сделать мне предложение на мой день рождения через две недели.

Я не знаю что мне делать. Для П. я явно привлекательна физически (и всегда была, даже в моменты самых острых проблем), он отец моей дочери. Он бы хотел ещё ребенка со мной. Хотя бы попытаться. Но возврат к нему как прыжок в болото. Все мои друзья и родные к нему плохо относились, а К. всем понравился. Просто время от времени переспать с П. я не могу, это была бы измена.

(Мотив возвращения к П. для автора – возможность родить еще ребенка. Автор и так устает, у нее большая нагрузка и лишний вес не от хорошей жизни. Нужно остановиться с деторождением, 47 лет и три ребенка – не те исходные, когда надо жертвовать всем, чтобы родить еще. С секса тоже нужно убрать фокус, перевести на имидж. Иначе может произойти деградация границ и уровень нерыбы останется далеко вверху. Как думаете, какая главная причина, почему нельзя держать фокус на сексе?)

Для К. я не номер один. Но он как человек лучше чем П. Он ответственный, он принимает моих детей. Не как своих, но старается с ними подружиться. Я уверенна что он меня не бросит в беде.

Если я вернусь к П. то есть шанс что он мне отомстит. Если потеряю К. то сильно буду жалеть, таких как он один на миллион. А чтоб ещё и мной заинтересовался вообще один на миллиард. Но если П. поймет что ему ничего не светит, то начнет мстить через дочь. Она и так уже плачет что не хочет его видеть и не хочет с ним быть.

(Может быть нужен кто-то третий. И наверное появится, если больше уделять внимания имиджу и здоровью. Но, во всяком случае, К. вносит в жизнь автора куда больше радости, чем П. Как думаете, что в описании П. говорит о том, что автору вряд ли стоит к нему возвращаться?)

Буду очень благодарна за любые комментарии от Вас и от Ваших читателей.

Kyrjail