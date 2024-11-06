 

Мнение: Непобитое в СССР достижение Российской империи и надёжный русский автопром

06.11.2024, 20:45, Разное
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1. Два факта о производстве вагонов в России (график). Во-первых, современная России производит каждый год примерно вдвое больше вагонов, чем производила РСФСР. Во-вторых, рекорд производства вагонов в Российской Империи, установленный в 1915 году, в советское время так и не был побит. Мы догнали 1915 год только при Путине, в 2007 году. Соответствующие данные и график привод Genby (ссылка).
 

2. Несмотря на масштабное производство, на вагонов китайском направлении всё равно не хватает. Причина в том, что в Китай мы везём уголь, лес и сыпучие грузы, а обратно везём контейнеры, что, в идеале, требует разных типов вагонов (ссылка):
 
В РФ образовалась нехватка вагонов и фитинговых платформ для доставки грузов с Дальнего Востока, выяснили «Известия». В логистических компаниях утверждают, что именно из-за этого стоимость доставки поднялась уже на 20%. Причина — троекратный рост транзита товаров из Китая в Европу по российским железным дорогам и в отечественных вагонах. Это влияет и на ж/д доставку грузов в РФ: в сентябре средний срок увеличился вдвое, до 30 дней, что сказывается на поставках потребительских товаров. В РЖД сообщили, что проблема решается за счет использования полувагонов, освобождающихся из-под угля.

3. Роман Ковригин обнаружил, что продукция русского автопрома оказалась в условиях военного времени лучшим выбором (ссылка):

…моему УАЗу 9 лет, и никаких проблем с двигателем, да и прочими агрегатами не случалось. Двигатель ЗМЗ 409 вообще считается очень надежным, без проблем способным пройти 300 тысяч км. И подозреваю, что если такой мотор клинит на 5000, то дело скорее в его некачественном обслуживании. Например, он не прошел обкатку, и его сразу начали эксплуатировать и в хвост, и в гриву. Но не об этом пост.

Я несколько раз ездил в сторону Карловки, на самый горячий сейчас участок фронта. И на пути ни разу, повторяю, ни разу не встретил ни одной иномарки, кроме одной старенькой легковушки типа ЗАЗ Шанс какого-то гражданского. Никаких крузаков, L200 или паджериков я там не видел. Только нивы, патриоты, буханки, козлики или классика. И я не хочу углубляться в рассуждения о том, почему так. И я не говорю, что иномарки ненадежные и или что-то в этом роде. Нет. Просто военная реальность показала кто чего стоит. Естественный отбор военного времени положил на чашу весов все достоинства и недостатки, и отсеял лишнее. И вот так получилось, по сумме всех критериев, что эту войну на своих четырех вывезли именно наши отечественные машины! Именно наши уазики, вазики, газики, а хвалёные иномарки щеголяют лакированными бортами и хвалёной надёжностью где-то вдали от ЛБС.

Источник: Место для дискуссий


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