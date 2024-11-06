Прокуратура Москвы напомнила о запрете несовершеннолетним играть в снежки

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06.11.2024, 19:33, Разное
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Прокуратура Москвы на своём официальном сайте предупредила несовершеннолетних граждан и их официальных представителей об ответственности за потенциально опасные игры на открытом воздухе в зимний период.

В частности, с 1 ноября 2024 года юным россиянам запрещено играть в снежки – за это грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения подростки могут быть поставлены на учёт в полиции

«Решение ограничить право детей играть на улице зимой продиктовано исключительно заботой об их здоровье. Ежегодно десятки несовершеннолетних получают травмы от снежков, в том числе достаточно тяжёлые», – говорится в предостережении.

Надзорное ведомство призывает граждан снимать на фото и видео подростков, которые играют в снежки, после чего передавать материалы в органы внутренних дел для привлечения нарушителей к ответственности. Также этот вид правонарушения может быть зафиксирован городскими камерами автоматически.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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