«Росатом» внедрил на своем ядерном объекте первую деталь, изготовленную на 3D-принтере

Государственный холдинг «Росатом» применил на одном из своих объектов атомной промышленности впервые в истории технологию 3D-печати для изготовления детали, которая используется в работе центробежного насоса на участке, отвечающем за производство фтористого водорода и гексафторида урана.

Для изготовления рабочего колеса насоса была использована технология селективного лазерного сплавления на 3D-принтере RusMelt-300, разработанном и изготовленном специалистами топливного подразделения «Росатома». Применение аддитивных технологий позволило повысить прочность детали и уменьшить ее вес.

В настоящее время специалисты «Росатома» готовят к печати список из 120 деталей, которые потенциально могут быть произведены на 3D-принтерах и использованы в атомной промышленности. Для начала будут протестированы 10 образцов, которые будут являться референтными и послужат основой для формирования нормативной базы применения 3D-печати в атомной отрасли.