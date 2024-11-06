 

«Росатом» внедрил на своем ядерном объекте первую деталь, изготовленную на 3D-принтере

06.11.2024, 18:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Государственный холдинг «Росатом» применил на одном из своих объектов атомной промышленности впервые в истории технологию 3D-печати для изготовления детали, которая используется в работе центробежного насоса на участке, отвечающем за производство фтористого водорода и гексафторида урана.

Для изготовления рабочего колеса насоса была использована технология селективного лазерного сплавления на 3D-принтере RusMelt-300, разработанном и изготовленном специалистами топливного подразделения «Росатома». Применение аддитивных технологий позволило повысить прочность детали и уменьшить ее вес.

В настоящее время специалисты «Росатома» готовят к печати список из 120 деталей, которые потенциально могут быть произведены на 3D-принтерах и использованы в атомной промышленности. Для начала будут протестированы 10 образцов, которые будут являться референтными и послужат основой для формирования нормативной базы применения 3D-печати в атомной отрасли.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Прокуратура Москвы напомнила о запрете несовершеннолетним играть в снежки

06.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевка. Осень 2024

06.11 / OnePlus Ace 5 Pro стал самым доступным смартфоном со Snapdragon 8 Elite

06.11 / Анастасия Решетова приобрела новую резиденцию в Дубае

06.11 / Мнение: Письмо: “Как редуцировать последствия, чтобы прийти в лучшее энергетическое состояние?”

06.11 / «Не понравится – вернёте»: бездетным зажиточным россиянам с доходом от 25 тысяч привезут детей на пробное усыновление

06.11 / Игры для мозга продлили жизнь и молодость мозга

06.11 / Туристы из России пренебрегли сообщениями о вирусе Коксаки и продолжили посещать Турцию

06.11 / Стоимость Pixel 9 Pro оказалась ниже, чем у iPhone 16 Pro

06.11 / Годность молока можно определить с помощью вибрации смартфона, не вскрывая упаковки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика