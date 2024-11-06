 

OnePlus Ace 5 Pro стал самым доступным смартфоном со Snapdragon 8 Elite

06.11.2024, 18:45, Разное
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Известный китайский производитель OnePlus порадовал своих поклонников недорогими моделями серии OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro на базе флагманских чипсетов Qualcomm.

Версия Pro стала обладателем самого мощного на данный момент процессора Snapdragon 8 Elite, что выгодно выделяет ее среди конкурентов. Несмотря на внушительные характеристики, смартфон сохранил доступную цену – около 45 тысяч рублей на ноябрь 2024 года. Кроме топового чипсета, Ace 5 Pro оснащен плоским OLED-экраном диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает оперативная память LPDDR5x объемом до 16 ГБ и накопитель UFS 4.0 объемом до 512 ГБ.

Для любителей селфи в смартфоне установлена фронтальная камера с разрешением 16 МП. На задней панели находится тройная фотокамера с модулями на 50 МП, 8 МП и 2 МП.

Емкий аккумулятор на 6000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, что гарантирует длительное время автономной работы.

Премьера серии Ace 5 на китайском рынке состоялась в конце 2024 года. Модель Pro пока доступна только в Китае.


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