Анастасия Решетова приобрела новую резиденцию в Дубае

Российская модель Анастасия Решетова расширила свои владения, приобретя новый дом в престижном районе Дубая. В своем Telegram-канале она поделилась своими впечатлениями и замыслами на счет нового жилья. Модель не планирует переезжать на постоянное место жительства в ОАЭ, но намерена часто там находиться.

В настоящее время Решетова занята обустройством интерьера своего нового дома. По ее словам, это оказался непростой процесс, требующий внимания к деталям и значительных временных затрат. Чтобы избежать возможных осложнений и сэкономить время, модель воспользовалась услугами дизайнера, чья помощь позволила ей избавить себя от необходимости самостоятельного заказа мебели, организации доставки и прочих сопутствующих нюансов.

По словам Решетовой, дом был частично меблирован при покупке, но потребовалось приобрести дополнительные предметы, включая элементы декора. Несмотря на то, что в прошлом модель называла себя жертвой моды и прибегала к инъекциям красоты, она удалила филлер из верхней губы и теперь довольна своим естественным внешним видом.