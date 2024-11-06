 

«Не понравится – вернёте»: бездетным зажиточным россиянам с доходом от 25 тысяч привезут детей на пробное усыновление

06.11.2024, 17:33, Разное
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Зажиточные российские семьи, суммарный доход которых составляет от 25 тысяч рублей в месяц, будут получать детей на пробное усыновление – такую концепцию разработали в министерстве социальной защиты.

Детей получат только те семьи, в которых ещё нет ни одного своего ребёнка.

Согласно подсчётам чиновников, существует 27 млн домохозяйств, где есть семья, но нет ребёнка, из них почти в каждой третьей семье и вовсе не собираются рожать. В министерстве считают это положение дел «катастрофичным для демографии и традиционных ценностей», поэтому намерены взять инициативу в свои руки.

– Концепция очень простая: мы привозим ребёнка, через месяц его можно вернуть. Не нравится – возвращаете обратно государству, никто никому силой не навязывает усыновление, – пояснил источник в рабочей группе. – Объясните только ребёнку, что теперь он будет дальше жить в детдоме – все знают, какие там условия, – и обратно его везите.

В первую очередь чиновники намерены предоставить предоставить детей семьям IT-специалистов, которые зарабатывают достаточно, чтобы содержать и двоих, и троих усыновлённых. В случае, если через месяц будет принято решение усыновить ребёнка, государство компенсирует расходы, понесённые на него во время пробного усыновления, в размере 50 процентов от МРОТ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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