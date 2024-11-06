 

Игры для мозга продлили жизнь и молодость мозга

06.11.2024, 17:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Игры, которые задействуют интеллект, продлевают молодость мозга, а с ней и человеческую жизнь. К таким играм относится пасьянс, он эффективно тормозит старение мозга. Это подтвердила доктор Зухра Павлова.

Увлечение играми для развития интеллекта тренирует когнитивные функции, оберегая от возрастного ухудшения мозговой деятельности. Чем чаще человек нагружает мозг, тем лучше его реакция, координация, внимание, память и вычислительные способности. Людям после шестидесяти полезно играть хотя бы трижды в неделю для заметного эффекта.

Исследования демонстрируют, что увлеченные интеллектуальными играми люди не только сохраняют ясность ума в солидном возрасте, но и отличаются высокой социальной активностью, что тоже важно для молодости мозга. Общение защищает от деменции.

Эти выводы были получены китайскими исследователями, следившими за людьми, играющими в маджонг. Павлова считает, что к таким играм также относятся пасьянс, кроссворды, судоку, шахматы, шашки и тетрис. Все они совершенствуют память, внимание и логическое мышление, продлевая молодость мозга и общую моложавость человека.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Туристы из России пренебрегли сообщениями о вирусе Коксаки и продолжили посещать Турцию

06.11 / Стоимость Pixel 9 Pro оказалась ниже, чем у iPhone 16 Pro

06.11 / Годность молока можно определить с помощью вибрации смартфона, не вскрывая упаковки

06.11 / Секретная служба: урна для голосования обстреляла Дональда Трампа на избирательном участке

06.11 / Фрустрация жены обернулась выброшенным в окно компьютером

06.11 / Red Magic 10 Pro представил безрамочный OLED-дисплей Wukong без вырезов

06.11 / Бывшая Мисс Россия оказалась в центре таможенного скандала

06.11 / Мнение «аналитика»: О новинках дня… Скоро во всех магазинах страны?

06.11 / В Дубае завершается строительство небоскреба-иглы шириной в одну квартиру

06.11 / В прокат вышла спортивная драма “Федя. Народный футболист” с Борисом Щербаковым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика