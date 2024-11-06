Игры для мозга продлили жизнь и молодость мозга

Игры, которые задействуют интеллект, продлевают молодость мозга, а с ней и человеческую жизнь. К таким играм относится пасьянс, он эффективно тормозит старение мозга. Это подтвердила доктор Зухра Павлова.

Увлечение играми для развития интеллекта тренирует когнитивные функции, оберегая от возрастного ухудшения мозговой деятельности. Чем чаще человек нагружает мозг, тем лучше его реакция, координация, внимание, память и вычислительные способности. Людям после шестидесяти полезно играть хотя бы трижды в неделю для заметного эффекта.

Исследования демонстрируют, что увлеченные интеллектуальными играми люди не только сохраняют ясность ума в солидном возрасте, но и отличаются высокой социальной активностью, что тоже важно для молодости мозга. Общение защищает от деменции.

Эти выводы были получены китайскими исследователями, следившими за людьми, играющими в маджонг. Павлова считает, что к таким играм также относятся пасьянс, кроссворды, судоку, шахматы, шашки и тетрис. Все они совершенствуют память, внимание и логическое мышление, продлевая молодость мозга и общую моложавость человека.