Туристы из России пренебрегли сообщениями о вирусе Коксаки и продолжили посещать Турцию

Экспертная оценка рисков для россиян, путешествующих в Турцию, прозвучала от вице-президента РСТ Дмитрия Горина. Горин заявил, что в российские медицинские учреждения и Роспотребнадзор не поступали жалобы от российских туристов. Турецкая сторона также не отметила роста обращений за медицинской помощью. Заболеваемость не превышает 0,5% от всех застрахованных случаев.

Горин подчеркнул, что случаи ротавирусных инфекций, ОРВИ и других заболеваний действительно фиксируются, но российские туристы обеспечены страховками, покрывающими расходы на медицинскую помощь. На фоне распространения информации о вирусе Коксаки в Турции Роспотребнадзор запустил горячую линию для россиян, вернувшихся из Турции и контактировавших с ними.