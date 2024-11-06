 

Годность молока можно определить с помощью вибрации смартфона, не вскрывая упаковки

06.11.2024, 16:00, Разное
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Молоко — продукт скоропортящийся, и даже отметка о сроке годности не является гарантией того, что оно не прокисло. Результаты недавнего американского исследования показывают, что жители США выбрасывают на помойку около 20 % всех молочных продуктов. И этому есть причина — годность молока можно определить только вскрыв упаковку.

Свое решение этой проблемы предлагают исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) в Сиднее. Их приложение для смартфона VibMilk позволяет определить годность молока с помощью встроенной в гаджет функции вибрации без необходимости вскрывать упаковку.

Технология основана на том, что по мере порчи молока его физические свойства изменяются. К примеру, у свежего молока рН 6,6, а у прокисшего — 4,4, и это можно определить по реакции молока на вибрацую. За вибрацию отвечает вибродвигатель смартфона, а за обработку сигнала — инерциальный измерительный блок (IMU), который с помощью алгоритмов машинного обучения присваивает проверяемому молочному продукту один из 23 уровней рН.

Источник &#8212 UNSW Sydney


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