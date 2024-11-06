 

Секретная служба: накануне урна для голосования обстреляла Дональда Трампа на избирательном участке

06.11.2024, 15:33, Разное
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Дональд Трамп снова стал жертвой покушения в заключительный день президентских выборов. Как рассказали в Секретной службе уже после того как победитель стал известен, инцидент произошёл во время посещения избирательного участка во Флориде, куда кандидат в президенты прибыл для того, чтобы проголосовать за себя.

Через несколько минут после посещения участка Трампом и общения с избирателями раздался мощный хлопок, а за ним незамедлительно последовала серия таких же громких звуков. Агенты секретной службы моментально закрыли собой нижние части тела Трампа, затем открыли беспорядочную стрельбу в направлении вероятного нахождения преступника.

Вскоре выяснилось, что 45-й президент США был атакован электронной урной для голосования. Из-за перегрева устройства в какой-то момент все болты, фиксирующие боковую панель, стали вылетать в разные стороны. Одна из таких металлических частей пролетела рядом с Трампом и чуть не задела его ухо.

В ходе предварительного расследования стало известно, что поломка произошла из-за вброшенной пачки бюллетеней за Камалу Харрис неизвестным афроамериканцем. ФБР объявило подозреваемого в розыск, а заодно провела выемку документов в офисе завода, где было изготовлено устройство. Удалось установить, что урна была собрана на конвейере неким Томасом Круксом. Следствие продолжается, но генеральному директору завода по закону штата Пенсильвания уже грозит до 5 лет тюрьмы за вмешательство в выборы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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