 

Red Magic 10 Pro представил безрамочный OLED-дисплей Wukong без вырезов

06.11.2024, 15:25, Разное
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Бренд Red Magic раскрыл дату выхода новой линейки флагманских игровых смартфонов, отличительной чертой которых станет революционный экран Wukong. Такое заявление разработчик сделал в официальном сообщении на китайской платформе Weibo.

Серия будет включать три модели: Red Magic 10 Pro, 10 Pro+ и 10 Ultra, при этом базовая версия, как было принято ранее, отсутствует. Компания также подтвердила, что в устройствах будет реализован новейший дисплей Wukong, который, по словам Red Magic, является первым в индустрии экраном с разрешением 1,5K и скрытой подэкранной камерой, устраняющей необходимость в вырезах и отверстиях на передней панели.

Экран окружен самыми тонкими рамками, что обеспечивает полезную площадь дисплея в 95,3%. Изготовлен инновационный OLED-дисплей компанией BOE, и предполагается, что в будущем данная технология найдет применение во флагманском Nubia Z70 Ultra.

По слухам, топовая модель серии, Red Magic 10 Pro+, будет оснащена большим 7-дюймовым OLED-дисплеем с впечатляющим разрешением 2688×1216 пикселей (1,5K) и феноменальной частотой обновления 144 Гц. Презентация новой линейки запланирована на 13 ноября.


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