 

Бывшая Мисс Россия оказалась в центре таможенного скандала

06.11.2024, 15:25, Разное
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Софью Никитчук, обладательницу титула «Мисс РФ — 2015», заподозрили в контрабандном ввозе ювелирных изделий на сумму более 10 миллионов рублей. Согласно данным источников, Никитчук прилетела в московский аэропорт Внуково из Ниццы с пересадкой в Стамбуле.

Во время прохождения по «зеленому коридору» таможенники остановили Никитчук и при досмотре обнаружили незадекларированные золотые часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier. На вопрос о декларации Никитчук ответила, что это ее личные вещи.

В результате бывшую обладательницу титула «Мисс Россия» задержали. Ей грозит уголовное преследование. Ранее сообщалось о другом эпизоде нарушения на конкурсе красоты — финалистка «Мисс Москва» унесла чужую корону из-за ошибки ведущего.


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