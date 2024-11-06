Бывшая Мисс Россия оказалась в центре таможенного скандала

Софью Никитчук, обладательницу титула «Мисс РФ — 2015», заподозрили в контрабандном ввозе ювелирных изделий на сумму более 10 миллионов рублей. Согласно данным источников, Никитчук прилетела в московский аэропорт Внуково из Ниццы с пересадкой в Стамбуле.

Во время прохождения по «зеленому коридору» таможенники остановили Никитчук и при досмотре обнаружили незадекларированные золотые часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier. На вопрос о декларации Никитчук ответила, что это ее личные вещи.

В результате бывшую обладательницу титула «Мисс Россия» задержали. Ей грозит уголовное преследование. Ранее сообщалось о другом эпизоде нарушения на конкурсе красоты — финалистка «Мисс Москва» унесла чужую корону из-за ошибки ведущего.