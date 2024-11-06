 

Мнение «аналитика»: О новинках дня… Скоро во всех магазинах страны?

06.11.2024, 14:45, Разное
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Ну и к российским новостям.

Советую повнимательнее присмотреться к этому фото.

#Россия смогла решить проблему сливочного масла, которое несознательные граждане стали красть с полок в магазинах по причине резкого подорожания. Чего, кстати, не было даже в «лихие» 1990-е, хотя там было всякое.

Продовольственная безопасность спасена. А вместе с ней и прибыли розничных торговцев. Ждём на всех прилавках страны такое вот сливочное масло в жестяных банках. Слева — индийское, справа — иранское.

Такого в 1990-е тоже не было: страна как-то справлялась с самообеспечением хотя бы такими вот традиционными продуктами отечественного рациона.

Ну, ладно. Главное, что выбора стало больше. И вот вопрос: вы какое предпочтёте в пищу — индийское или иранское?

Мне кажется, второе надёжнее. Всё-таки халяль, а значит, ни пищевых красителей, ни пальмовых наполнителей.

А вы что скажете?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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