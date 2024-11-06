 

В Дубае завершается строительство небоскреба-иглы шириной в одну квартиру

06.11.2024, 14:20, Разное
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Проект необычного здания Muraba Veil в Дубае близок к завершению. Этот небоскреб похож на «высотки-лезвия», вроде американских 11 West 57th Street и Pencil Tower Hotel. Они известны своим сочетанием предельно малого сечения и огромной высоты здания. Но в случае с Muraba Veil архитекторы пошли еще дальше – ширина здания равна одной квартире и не превышает 22,5 м.

Основная идея в том, чтобы воплотить традиционный арабский архитектурный элемент «машрабия» в новых технологиях. Здание «обернуто» в защитную сетчатую конструкцию из нержавеющей стали, которая обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, но предотвращает нагрев помещений, блокируя доступ к солнечному свету. Благодаря этому можно будет экономить на установке систем кондиционирования, что весьма важно при малых габаритах сооружения.

Высота Muraba Veil составляет 380 м, здесь 73 этажа, на которых разместилась 131 квартира, плюс элементы инфраструктуры, которые расположены в подземной части. Каждый апартамент занимает всю ширину башни, что обеспечивает идеальный вид на престижный район Дубая. Стоимость такого удовольствия стартует от $4,9 млн. за квартиру из двух спален — но есть варианты и с пятью.Источник &#8212 Muraba


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