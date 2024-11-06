Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу сливочного масла для стабилизации цен

На экстренном заседании членов Организации стран-производителей нефти ОПЕК+, созванном по требованию России, обсуждался вопрос роста мировых цен на сливочное масло.

Для стабилизации рынка было решено увеличить принятые ранее квоты на добычу этого продукта.

Крупнейший в мире производитель сливочного масла – ОАЭ, на втором месте – Саудовская Аравия, далее с большим отрывом следуют Венесуэла, Нигерия и Россия. После увеличения квот пятёрка лидеров станет производить на 900 тысяч тонн сливочного масла больше ежемесячно, причём 52% этой квоты придётся на ОАЭ. Экономисты рассчитывают, что со временем это приведёт к снижению цен на продукт, хотя и признают, что запустить соответствующие производственные мощности мгновенно не получится. Первый эффект от действий картеля российские потребители увидят уже в новом году.

– Слово oil в названии нашей организации означает не только нефть, но и любое масло вообще, в том числе и сливочное, – объясняет решение принц Абдулазиз аль-Сауд. – Учитывая, что члены нашей организации производят до 60% всего сливочного масла в мире, мы не могли не вмешаться в ситуацию, когда цены начали бесконтрольно расти. Я уже распорядился выгнать коровьи стада на наши тучные заливные луга, чтобы они там как следует отъелись и начали давать молоко, из которого будет произведено масло. Это происходит не мгновенно, но мы вполне в состоянии решить проблему.

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