 

Мнение: Всё, поперли эту дурынду!

06.11.2024, 13:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ну что, я ошибся. Реально ведь думал, что утром еще не подведут итоги, и начнется бесконечный тянитолкай. Но, похоже, нет, все-таки ситуация уже прояснилась, и Трамп выиграл, а Харрис – пролетела. Очень радостная новость, коли так. Трамп отыграется за крайне досадное поражение маразматику Байдену, республиканцы берут тотальный реванш и перехватывают контроль над страной. Очень надеюсь, что Трампу хватит злопамятности и он таки устроит “разбор полетов” и теперь продавит настоящее расследование касательно того, как прошло НА САМОМ ДЕЛЕ голосование в 2020 году и как у него украли тогда победу. А потом еще и было бы неплохо выяснить, как в 2020-2024 гг. Байден умудрялся управлять Америкой, не приходя в сознание, и кто ему в этом “помогал”, то есть исполнял роль непредусмотренного Конституцией США этакого “регента” при недееспособном президенте. Есть много накопившихся вопросов по предыдущему президентскому сроку в США. Очень хочется получить ответы на все эти вопросы.

Ну а с феерической Харрис мы прощаемся, а заодно отмечаем очередной провал женщин, домогавшихся избрания на самый высокий пост в США. Женщины любого цвета, получается, не имеют шансов в схватке за президентство в Америке. Негры могут, а женщины – нет. Поражение политического феминизма случилось в 2024 году, и оба раза феминистические мечты разбил Дональд Трамп. Не зря его феминистки всегда ненавидели.

Ну что ж, всё классно. Наша взяла, в глобальном смысле справедливость восторжествовала. Возможно, дела во всем мире теперь пойдут к лучшему.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Мнение «аналитика»: О быстром завершении СВО… За три дня?

06.11 / Употребение алкоголя весьма популярно в дикой природе

06.11 / Мнение: Бытовка для амбициозного парня

06.11 / Мнение «аналитика»: О редьке и хрене… Что теперь будет делать Путин?

06.11 / «С первого дня был уверен в Вашей победе, Господин Президент» – Зеленский одним из первых поздравил Трампа и осудил Демпартию

06.11 / Смартфон Mudita обеспечит истинную конфиденциальность — за счет отказа от всего привычного

06.11 / Татьяна Овсиенко удивила скромным райдером на первых концертах

06.11 / Болезни сердца лидирующие причины преждевременной смерти сегодня

06.11 / iPhone 16 Pro не оправдал ожиданий пользователей по сравнению с iPhone 12 mini и SE

06.11 / В Калифорнии задержали избирателя, взявшего на голосование документы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика