Мнение: Всё, поперли эту дурынду!

Ну что, я ошибся. Реально ведь думал, что утром еще не подведут итоги, и начнется бесконечный тянитолкай. Но, похоже, нет, все-таки ситуация уже прояснилась, и Трамп выиграл, а Харрис – пролетела. Очень радостная новость, коли так. Трамп отыграется за крайне досадное поражение маразматику Байдену, республиканцы берут тотальный реванш и перехватывают контроль над страной. Очень надеюсь, что Трампу хватит злопамятности и он таки устроит “разбор полетов” и теперь продавит настоящее расследование касательно того, как прошло НА САМОМ ДЕЛЕ голосование в 2020 году и как у него украли тогда победу. А потом еще и было бы неплохо выяснить, как в 2020-2024 гг. Байден умудрялся управлять Америкой, не приходя в сознание, и кто ему в этом “помогал”, то есть исполнял роль непредусмотренного Конституцией США этакого “регента” при недееспособном президенте. Есть много накопившихся вопросов по предыдущему президентскому сроку в США. Очень хочется получить ответы на все эти вопросы.

Ну а с феерической Харрис мы прощаемся, а заодно отмечаем очередной провал женщин, домогавшихся избрания на самый высокий пост в США. Женщины любого цвета, получается, не имеют шансов в схватке за президентство в Америке. Негры могут, а женщины – нет. Поражение политического феминизма случилось в 2024 году, и оба раза феминистические мечты разбил Дональд Трамп. Не зря его феминистки всегда ненавидели.

Ну что ж, всё классно. Наша взяла, в глобальном смысле справедливость восторжествовала. Возможно, дела во всем мире теперь пойдут к лучшему.