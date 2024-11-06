 

Мнение «аналитика»: О быстром завершении СВО… За три дня?

06.11.2024, 13:05, Разное
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Не дожидаясь завершения официальных подсчётов голосов, 45-й президент #США Дональд #Трамп уже объявил себя 47-м. Хорошая реакция у старика! Ошеломлённые демократы не стали с этим спорить, хотя ещё накануне обещали опровергать все такие поползновения. И правда, что тут протестовать, если даже продемовский CNN отдал все семь «колеблющихся» штатов республиканцу.

Теперь — ждём, как «агент Козырев» будет принуждать к миру Москву и Киев.

В ходе кампании он несколько раз обещал, что закончит украинский #кризис «одним звонком». Ну, самое долгое — ещё до инаугурации. Технически, рычаги давления на обе стороны у него есть.

И есть козырь, которого не было в предыдущей каденции. Теперь, похоже, обе палаты Конгресса за республиканцами. Что даёт президенту неоспоримую #власть. Как он ей распорядится, другой вопрос.

Ну а третий — в чью пользу будет «хорошая сделка», которую Дональд Трамп предложит противоборствующим сторонам? Ранее кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс предполагал, что план будеттаков: «#Украина сохраняет свой независимый суверенитет. #Россия получает гарантию нейтралитета от Украины: она не вступает в #НАТО, она не вступает в некоторые из этих союзнических институтов», а боевые действия останавливаются по текущей ЛБС. Однако это ещё не мнение избранного президента.

У кого какие ставки?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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