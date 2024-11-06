 

Употребение алкоголя весьма популярно в дикой природе

06.11.2024, 12:40, Разное
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Тема животного алкоголизма весьма спорная и именно поэтому экологи из Эксетерского университета постарались привлечь внимание к этому явлению. Ему подвержены и животные, и птицы, и насекомые, и многие другие виды живых существ. Накопленный объем исследований подтверждает, что многие животные намеренно ищут источники этанола, и делают это уже на протяжении миллионов лет. А вот почему – на этот счет пока есть лишь гипотезы.

Крепкий алкоголь, полученный путем перегонки — это детище человека. Но генерация этанола в природе началась примерно 100 млн. лет назад, когда эволюция наделила цветковые растения способностью производить избыточно сладкий нектар. Сладость — ключевой фактор выживания, так как позволяет привлекать больше переносчиков пыльцы и семян. Некоторые перезревшие плоды пальмы Astrocaryum standleyanum могут иметь концентрацию этанола более 10,3%, а показатель 1-2 % наблюдается практически во всех фруктах на планете — при соответствующих условиях.

Алкоголь убивает микробов, поэтому плодовые мушки Drosophila melanogaster целенаправленно откладывают яйца в забродившие плоды. Этанол притупляет чувства, что позволяет животным поглощать гнилую, испорченную пищу и выживать при дефиците нормальной еды. Он же частично стерилизует то, что они едят. Еще один аргумент – запьяневшие особи ведут себя более раскованно и смело, что увеличивает их шансы победить в брачных играх и оставить потомство.

В научной среде преобладает гипотеза о том, что для животных, в отличие от человека, на первом месте стоит получение энергии, а не возможность захмелеть. Ведь у пьяного существа шансы выжить в дикой природе резко падают. Поэтому есть предположение, что животные целенаправленно ищут забродившие плоды, так как они содержат наибольшее количество глюкозы. Такая еда калорийнее обычной и потому больше ценится, а опьянение – вредный побочный фактор, к которому пришлось адаптироваться.Источник &#8212 University of Exeter


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