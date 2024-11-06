Мнение: Бытовка для амбициозного парня

На ДТФ обсуждают «поколение без собственности», которому якобы тяжело обзавестись жильём. Приходят к выводу, будто ипотека — это невозможно, так что простому парню из условного Заднеболотска остаётся только купить участок в городской черте, чтобы поставить там в качестве дома бытовку (ссылка).

Бюджетно, быстро, своя земля, тихо, без соседей, всё ещё дешевле маленькой студии в многоквартирном доме. Когда-нибудь в будущем бытовку можно будет перестроить в нормальный коттедж. В комментариях также советуют задуматься о землянке — это ещё дешевле, хотя и требует значительного объёма ручного труда.

В этом рассуждении — а я читаю и слышу его в разных вариациях постоянно — три изъяна.

Во-первых, доход героя истории ограничен сверху 40 тысячами рублей. Несуразно маленькая сумма для человека, который, согласно легенде, «молод и амбициозен». Кто ему мешает, к примеру, поехать маляром на строительство АЭС в условный Бангладеш, на зарплату в 200 тысяч? Один год работы, и квартиру в маленьком городе можно купить за нал. Если покидать Россию не хочется, то у нас в стране есть Москва. Пара лет с цветным коробом за плечами и, опять-таки, квартира в Заднеболотске куплена. И это, обратите внимание, при условии, что в молодой семье только один работающий, и что он принципиально не хочет учиться чему-нибудь высокооплачиваемому.

Во-вторых, существует помощь государства. Семейная ипотека, например, или специальные программы для едущих на село врачей с учителями. Много где квартиру можно получить сразу или почти сразу — достаточно заняться делом, которое государство считает сейчас особенно важным. Также служебные квартиры бесплатно выдают на многих фермах — и, разумеется, переоформляют в собственность после определённого срока работы.

В-третьих, что особенно грустно, у нас уже больше 30 лет капитализм, но народ до сих пор не научился считать ни зарплаты, ни ипотечные проценты. При расчёте платежей по ипотеке почти всегда учитывают только первый (!) год, как будто после этого года жизнь заканчивается. Инфляция, однако, быстро уменьшает платежи. При инфляции в 10% годовых за 10 лет ипотечный платёж сокращается втрое. При инфляции в 6% годовых — в два раза, что тоже хорошо.

Вроде бы платишь те же 40 тысяч рублей в месяц, что и 10 лет назад, однако из-за инфляции это уже не 40 тысяч, а 15-20 тысяч, то есть значительно более лёгкое бремя.

Также при расчётах обычно не учитывают, что по мере выплаты платежа за квартиру общий размер ипотечного кредита уменьшается. Про это у меня была недавно статья в Школе Капитализма (ссылка). Там я разбирал историю петербургских лендлордов, которые взяли в ипотеку квартиру, чтобы сдавать её посуточно, и жаловались, что у них по итогам года убытки. На самом деле, у них не было убытков, у них была прибыль, так как за год ипотечный кредит усох на величину инфляции и на размер сделанных банку выплат.

В общем, в финансовом плане мы довольно дремучи. В школах сейчас проводят уроки финансовой грамотности, но все учебники, которые я читал, откровенно плохи. Издали всё похоже на правду, но, если разобраться, выясняется, что вместо практических знаний о реальном мире подросткам скармливают рекламные листовки банков — «как выбрать самый выгодный кредит», «в какой ПИФ вкладывать», «как правильно страховаться к пенсии», вот это всё.

Отсюда и статьи про «молодых амбициозных» людей, которые не могут прыгнуть выше 40 тысяч рублей в месяц, и далёкая безнадёжная мечта которых сводится к покупке однушки. Грустно, коллеги.

Вместо завершения поста замечу, что план «купить участок и поставить бытовку» не так нелеп, как кажется на первый взгляд. В небольшом проценте случаев, в некоторых специфических жизненных ситуациях такая бытовка может стать вполне удовлетворительным жильём на несколько лет. Лично я, к примеру, крепко задумался бы при выборе между бытовкой и хостелом. В бытовке можно жить без соседей, а это, по сравнению с хостелом и коммуналкой, очень большой плюс.