«С первого дня был уверен в Вашей победе, Господин Президент» – Зеленский одним из первых поздравил Трампа и осудил Демпартию

Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых мировых лидеров поздравил Дональда Трампа, по всей видимости победившего на выборах в США.

В большой публикации, размещённой на передовицах ведущих украинских СМИ, глава государства заявляет, что всегда был уверен в победе Трампа, и осуждает Демократическую партию за «политическую близорукость и непонимание ожиданий американского народа, красноречиво зафиксированное в результатах выборов».

– Из тех, кто находится рядом со мной и тоже держит руку на пульсе мировых событий, все знают, насколько я был горячим Вашим сторонником. С первого дня я был уверен в мудрости американского народа и лично в Вашей победе, Господин 47-й Президент Соединённых Штатов Америки, – пишет Зеленский – Убедительное и разгромное поражение, которое Вы нанесли г-же Харрис, лишний раз свидетельствует о Вашей прозорливости, исключительных лидерских качествах, потрясающем трудолюбии, тончайшем понимании народных чаяний и потребностей. Невозможно отрицать Ваш талант в тактике и стратегии, в хитроумных дипломатических комбинациях, в геополитических баталиях. Только Вы достойны представлять величайший народ величайшего государства – Соединённых Штатов Америки.

Президент Украины добавил, что «предопределённое» поражение Демократической партии не вызвало у него ни капли удивления, поскольку он предсказывал такой результат с самого начала предвыборной гонки. Исключительно под руководством «мудрого тандема Трампа – Ди Вэнса» США могут вернуть себе мировое лидерство и решительно поставить на место своих оппонентов, считает Зеленский.

– Только безусловная уверенность в Вашей победе, Господин Трамп, удержала меня от участия в предвыборной кампании Республиканской Партии – не было ни малейшей необходимости подталкивать вперёд очевидного лидера в этой гонке, – пишет политик и цитирует строки гимна США, в которых говорится о бессмертии звёздного флага, развевающегося над страной свободных, над домом храбрецов.

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