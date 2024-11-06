 

Смартфон Mudita обеспечит истинную конфиденциальность — за счет отказа от всего привычного

06.11.2024, 11:00, Разное
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Польский стартап Mudita Kompakt собрал необходимое финансирование и запускает в производство свой собственный смартфон. Его отличительная черта – в нем нет ничего лишнего, и в первую очередь это касается типовых приложений, надстроек и сервисов. Благодаря этому у смартфона нет никакого фонового трафика (а с ним и повышенного расхода энергии), владелец сам выбирает, чем именно будет пользоваться.

От Mudita не стоит ждать высокой производительности: здесь установлен чип MediaTek с 4 ядрами, 3 Гб ОЗУ и всего 32 Гб постоянной памяти. Для пущей экономии энергии использован 4,3-дюймовый E-Ink дисплей с разрешением 800×480 пикселей. Есть 8-мп камера, слот для двух SIM-карт, один порт USB-C, модуль NFC, сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм разъем для наушников. Корпус имеет класс защиты IP54.

У Mudita есть интересная особенность – аппаратный переключатель в режим Offline+. При этом отключается питание всех модулей связи, GPS, микрофонов и камеры. То есть, активируется полноценный оффлайн, а не его имитация, как на большинстве смартфонов. Здесь используется собственная версия ОС на базе Android Open Source Project, которая не собирает и никуда не передает никакие сведения. Нет и предустановленных приложений, кроме базовых утилит – медиа-плеера, записной книжки, калькулятора и т.д.

Mudita поддерживает работу наиболее распространенных приложений, но устанавливать и использовать их пользователи должны на свой страх и риск. В режиме ожидания аппарат может проработать на одном заряде до 6 суток — но это условный показатель. Все зависит от того, что пользователь установит на свой телефон и как планирует его использовать. Стоимость устройства для спонсоров стартапа составляет $324, в рознице он будет продаваться по $473.

Источник &#8212 Kickstarter


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