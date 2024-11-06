 

Татьяна Овсиенко удивила скромным райдером на первых концертах

06.11.2024, 10:25, Разное
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Популярная певица девяностых Татьяна Овсиенко решила удивить публику скромными требованиями к своему выступлению. Вопреки слухам о злоупотреблении алкоголем и неадекватном поведении, артистка озвучила непритязательный райдер с минимумом условий.

Ее гонорар составляет 700 тысяч рублей, а среди прочего она просит лишь безалкогольные напитки и легкий ужин. Овсиенко отказывается от алкоголя, опровергая недавние скандальные заявления о зависимости.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Овсиенко вернулась к гастролям, своим выступлением дав ответ недоброжелателям. Таким образом, артистка продемонстрировала готовность к творческой деятельности и ее независимость от вредных привычек.


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