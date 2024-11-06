Татьяна Овсиенко удивила скромным райдером на первых концертах
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Популярная певица девяностых Татьяна Овсиенко решила удивить публику скромными требованиями к своему выступлению. Вопреки слухам о злоупотреблении алкоголем и неадекватном поведении, артистка озвучила непритязательный райдер с минимумом условий.
Ее гонорар составляет 700 тысяч рублей, а среди прочего она просит лишь безалкогольные напитки и легкий ужин. Овсиенко отказывается от алкоголя, опровергая недавние скандальные заявления о зависимости.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Овсиенко вернулась к гастролям, своим выступлением дав ответ недоброжелателям. Таким образом, артистка продемонстрировала готовность к творческой деятельности и ее независимость от вредных привычек.
Смотреть комментарии → Комментариев нет