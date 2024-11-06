Болезни сердца лидирующие причины преждевременной смерти сегодня

Профессор РАН Юрий Беленков заявил, что болезни сердца уносят жизни миллионов людей. В настоящее время эти заболевания все чаще находят у лиц моложе 50 лет.

По словам ученого, женщины чаще страдают от артериальной гипертонии, а мужчины от ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. “Женские” заболевания сердца связаны с воспалениями и проблемами с сосудами, а “мужские” с атеросклерозом и их сужением.

Беленков назвал три основных сердечно-сосудистых заболевания в России. Первые два места занимают артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца. Третьим, по мнению специалистов, должна была стать мерцательная аритмия, но им оказался сахарный диабет второго типа. Это заболевание переходит из сферы эндокринологии в кардиологию. Некоторые эксперты считают его эквивалентом ишемической болезни сердца. Фактором развития этих недугов часто становится ожирение.