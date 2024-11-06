 

Меладзе посвятил страстную песню новой женщине

06.11.2024, 8:45, Разное
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Звездный продюсер и композитор Константин Меладзе посвятил новую песню своей новой избраннице, после завершения брака с Верой Брежневой. Прославленный продюсер Сергей Дворцов в недавнем интервью порталу «Лайф» раскрыл секрет — у Меладзе появилась новая муза.

Согласно сообщению Дворцова, недавно выпущенная Константином и его братом Валерием песня — посвящение новой любви Меладзе. Поклонники композитора, детально изучив текст, высказали предположение, что речь в нем идет о нынешней пассии Меладзе.

Дворцов подтвердил эти догадки, сообщив, что новый роман Константина уже не секрет в закулисном мире шоу-бизнеса. Продюсер отметил, что избранница Меладзе значительно моложе его самого. Более того, он намекнул на внешнее сходство новой возлюбленной композитора с Верой Брежневой.


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