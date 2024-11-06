Открытие сверхгигантов в галактиках Андромеды и Треугольника

Астрономы из Пекинского университета при помощи LAMOST обнаружили 300 возможных сверхгигантов в галактиках Андромеды и Треугольника. Эти массивные эволюционировавшие звезды характеризуются ярким свечением и большими размерами. Исследование помогает глубже понять процессы эволюции звезд.

Используя данные LAMOST, исследователи провели анализ и определили звезды в Андромеде (M31) и Треугольнике (M33). Применение двух критериев отбора позволило идентифицировать 199 сверхгигантов в Андромеде и 84 в Треугольнике. Ученые обнаружили 134 желтых сверхгиганта, 62 голубых и три красных в Андромеде, а в Треугольнике – 53 желтых, 28 голубых и три красных.

Наиболее массивной оказалась звезда LAMOST J0043+4124 в Андромеде, чья масса превышает 40 солнечных масс. Данные, собранные в результате исследования, представляют собой ценный каталог сверхгигантов для изучения звездообразования и эволюции звезд в различных условиях.