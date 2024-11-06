Рупор кремлевской пропаганды: В Союзном государстве отменили роуминг

Давно про это говорили, но договорились только сейчас.

Россия и Белоруссия отменили роуминг внутри Союзного государства.

По информации агентства, в числе прочих документ одобрил Совет министров Союзного государства России и Белоруссии на заседании.

Резолюция «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства» предполагает отмену роуминга внутри Союзного государства.

До этого министры иностранных дел РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков обсудили документ о гарантиях безопасности.

Белорусский министр поблагодарил российскую сторону за понимание «по всем моментам», с которыми они сталкиваются при подготовке базовых документов соглашения о гарантиях безопасности.

Договор о гарантиях безопасности Москва и Минска содержит порядок действий при возникновении угрозы суверенитету двух стран, сообщал российский посол Борис Грызлов.

https://www.gazeta.ru/social/news/2024/11/05/24315277.shtml – цинк

Ну а вклад РФ в обеспечение безопасности Белоруссии это совместная российско-белорусская войсковая группировка развернутая в Белоруссии, российское ядерное оружие в Белоруссии + инструкторы из ЧВК Вагнер, которые помогли белорусам с внедрением опыта СВО в актуальную боевую подготовку. Сейчас военные возможности Белоруссии куда выше, чем в 2022 году. Собственно, именно поддержание высокого уровня боеготовности белорусской армии и связанных силовых структур – лучшая гарантия безопасности Белоруссии.

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