Мнение: Как относиться к Ленину и Сталину, иноагент Герцен и Судоплатов про репрессии

1. Блог «Время и Цивилизация» указывает на важную проблему. Технически сложно хвалить Ленина и Сталина, не клевеща при этом на Российскую Империю. Если Ленин не чудовище, то тогда чудовище — Николай II. И наоборот, если Николай II был адекватным правителем России, то Ленин — предатель Отечества и враг народа. Или одно, или другое, приходится выбирать. Цитирую (ссылка):



Люди, требующие не трогать СССР, проклинают царское время и считают это нормой. Требующие не трогать красных мертвых «львов» готовы [осквернять могилы] тех, чьи взгляды им не близки. Голод в СССР — враги постарались, голод в царское время — злое правительство специально морит крестьян голодом. Проиграли битву в СССР — ничего страшного, бывает и поражение. Проиграли в России — всё, катастрофа, надо менять власти. Предать СССР? — Да вы враг Родины! Расстрелять, а родных в лагерь для детей врагов народа! Предать Российскую империю в годы Русско-японской войны или Первой мировой? — Так надо! Устроить стачку на заводе в годы войны? А какой именно? Если Первой мировой — это борьба за права трудящихся! Если в годы Второй мировой — саботажники и враги!

Лично я полагаю, что выдержанная позиция должна быть приблизительно следующей.



Во-первых, надо с уважением относиться к реальным историческим фактам. Согласно историческим фактам, Николай II был нормальным императором, который многое сделал для страны, но, к сожалению, не справился с критическим вызовом 1917 года. Ленин и Сталин объективно были захватчиками, врагами России и русского народа. Хрущёв и Брежнев снова были нормальными правителями, хотя и слабыми, из-за чего довели СССР до экономического развала. Горбачёв, в свою очередь, был другом США, что уже достаточно яркая характеристика, однако всё же обвинять его в катастрофе 1991 года нельзя: к 1985 году спасать СССР было поздно.



Во-вторых, тот факт, что Сталин был чудовищем, не означает, что у русского народа не было побед и достижений с 1924 по 1953 год. Победы у нас были, а с иностранцами и с их русскоязычными пособниками, которые пытаются обвинять в чём бы то ни было СССР, разговор должен быть коротким: «это не ваше дело». В качестве примера приведу реплику Путина по поводу Курил. Цитирую: «Давайте будем на это и опираться, на исходную точку. Папаша [Иосиф Сталин] всё забрал – и всё, и дело с концом». Да, Сталин совершил много преступлений и, что ещё хуже, много ошибок. Однако в Красной армии воевали миллионы солдат и офицеров, поэтому победа над Германией и Японией — это не победа Сталина, а наша общая победа. Сталинская индустриализация, как бы бестолково она ни была проведена — тоже работа не одного только вождя, но всего СССР.

(Источник фото в заголовке.)

2. Если бы Ленин и Сталин жили в наше время, они были бы классическими иноагентами, причём даже самые ярые неосталинисты без колебаний признали бы их таковыми.

Предшественники большевиков, трудами которых они вдохновлялись, и которых позже славила советская пропаганда, также работали на иностранцев, целью которых было нанести России вред, развалить и расчленить её.

Самым известным иноагентом 19 века, пожалуй, был Александр Герцен – революционный демократ и социалист, не стеснявшийся брать деньги от иностранных врагов России. Пожалуй, это было несколько лицемерно. К примеру, в своих изданиях, которые Герцен печатал за границей, он критиковал самодержавие и радел «за Россию», однако при этом Герцен активно сотрудничал с польскими эмигрантами, которые мечтали о крахе России и возрождении Речи Посполитой.

Историк Александр Дюков пишет (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3, ссылка 4):



Как осуществлялась конспиративная связь Герцена с Петербургом?

Через князя Чарторыйского.

Чарторыйский имел договоренность с французским МИД и отправлял с французскими дипломатической почтой в СПб свой “пакет”. В этот “пакет” Чарторыйского клалась и переписка Герцена.

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Собственно, схема “МИД Франции предоставляет Чарторыйскому возможность использовать диппочту, Чарторыйский позволяет воспользоваться этим каналом Герцену”, прекрасно показывает реальное место Герцена в иерархии борцов с Россией.

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Из письма Герцена Огареву 3 февраля 1863 г.:

“Вчера я ездил к Ротш<ильду> получать деньги Мил. — по подземному каналу, — Мартьянов напорол дичь, это и просто и конфортабельно. Ротш<ильд> расспрашивал меня о польских делах”.

Получать деньги у Ротшильда и просто и комфортабельно.

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Представляю, с какой усмешкой польские историки читали рассуждения советских коллег о борьбе Герцена с чарторыйщиной.

Я читал версию, согласно которой Герцен, получая деньги у Ротшильда, использовал его как систему денежных переводов. Дескать, заехал в банк Ротшильдов, получил деньги от друга, и всё. Мне эта версия кажется нелепой. В письме ясно сказано: «Ротшильд расспрашивал меня о польских делах». Истолковать это в пользу Герцена, мне кажется, невозможно.

3. Модный сейчас Судоплатов, карающий меч НКВД, провёл в советское время 15 лет в лагерях (ссылка). Сталина и сталинских вельмож он не любил:

Несмотря на репрессии в довоенные и послевоенные годы, мне, находившемуся в заключении 15 лет, в силу причудливого стечения обстоятельств и несомненного везения, удалось выжить и записать ряд воспоминаний, связанных с противоречивым и трагическим развитием событий того времени.

Дела разведки и контрразведки никогда не были в почете у руководящих кругов России. Однако при тоталитарном правлении они порой приобретали существенное значение в действиях властей. Собственная популярность меня как профессионала занимает меньше всего, но после распада СССР, как мне представляется, прежде всего в силу беспринципной грызни и борьбы за власть в стране, я считаю своим долгом рассказать людям правду о том, что было на самом деле в 1930–50-е годы, чтобы они поняли логику трагических и героических событий в истории нашей Родины. Мотивы преступных репрессий, в которых повинны руководство страны и органы безопасности, были связаны не только с личными амбициями Сталина и других «вождей», но и с той борьбой за власть, которая постоянно шла внутри их окружения. Эту борьбу всегда умело прикрывали громкими лозунгами – «борьба с уклонами» в правящей партии «ускоренного строительства коммунизма», «борьба с врагами народа», «борьба с космополитами», «перестройка». А в итоге жертвами всех этих кампаний всегда оказывались миллионы ни в чем не повинных людей”. Из книги «Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля».