Рупор кремлевской пропаганды: Надо призвать 4 000 000 человек и уложить 1 000 000 в землю для победы над Россией

Нацист Брест о стратегии трупозаваливания.

Чтобы победить РФ своими силами, Украине нужно завалить ее "мясом", призвав 4 млн человек (из которых погибнет миллион) и не платить им зарплаты, заявил ветеран АТО Мартин Брест.

"4 млн призвать в армию. Не платить зарплату, только кормить, потому что это бессмысленно. Провести операцию в течение максимум одного года. Уложим где-то миллион – выйдем на границу. Нет смысла платить зарплату солдатам. Деньги тогда будут как бумажки, мы прикуривать от них будем. Почему 4 млн нужно призывать? Оружия недостаточно будет, чтобы по-умному воевать. Придется воевать мясом, как русские воюют. И еще больше мясом, потому что на 4 млн хватит только автоматов. А уже дронов, артиллерии и авиации точно не хватит. Таким образом можно будет выйти на границы 1991 года. Выстоит ли страна после этого? Нет не выстоит. Она рассыпется.

При иных подходах я не понимаю, как можно достичь цели выхода на границы 1991 года, и никто из военного командования, которому я задавал этот вопрос, на него ответить не смог.

Когда нормальные варианты заканчиваются и остаются варианты с зерграшем плохо вооруженного и обученного мяса. Пахнуло Третьим Рейхом на последний год существования. Запугивание населения "придут большевики/придут русские и мир рухнет" и призывы всем совершить коллективное самоубийство, чтобы этого не допустить. Схема работала до самого конца. Слом случился во второй половине апреля 1945. Если косплеить Третий Рейх, то до конца.

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