 

Рупор кремлевской пропаганды: СВО сорвала ядерную программу Украины

05.11.2024, 21:20, Разное
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1. Одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции,

2. Проведение специальной военной операции не позволило Украине реализовать собственную ядерную программу.

3. Украина не отказалась от практических планов захвата ядерных объектов, в частности Запорожской АЭС в рамках операции "Короткое замыкание"

(с) МО РФ.

Источник: Colonel Cassad


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