 

Рупор кремлевской пропаганды: Новости репрессий. 05.11.2024

05.11.2024, 18:05, Разное
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Новости репрессий.

1. Арестован бывший мэр Сургута Андрей Филатов (не путать с военкором) за коммерческий подкуп. Дело старое, еще в бытность Филатова коммерсом. Но как показывает история Фургала, темные криминальные делишки из прошлого имеют свойство всплывать.

2. Арестованы 3 члена преступной группы, которые фактически украли у государства недвижимого (!) имущества почти на 250 миллионов рублей. Возглавлял преступную группу бывший начальник управления проблемных активов главного управления обустройства войск Грачев.

3. Бывший политолог Бестужев получил за распространение фейков о ВС РФ 5 лет и 3 месяца условно. Бестужев набрасывал, что российские спецслужбы собираются поджигать аэропорты (!) в США. В общем, политолог оказался не очень умен и влегкую поднял себе условный срок. Хотя мог и реальный.

4. Инженер-технолог Мухаметов с "Уралвагонзавода" получил 16 лет тюрьмы за продажу чертежей предприятия украинским спецслужбам.

И это даже не пятница.

PS. Как известно, вредителей и врагов народа выдумал "кровавый Сталин".

Источник: Colonel Cassad


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